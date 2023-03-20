Замгубернатора ЯНАО по вопросам безопасности теряет власть

Заместитель губернатора ЯНАО — глава регионального департамента защиты населения Аркадий Бессонов теряет политический вес. Об этом сообщает инсайдер в политических кругах региона.
«Ему [Бессонову] припоминают провал с беспилотниками, которые патрулировали лесные пожары и плохо справились. Потом не назначили куратором мобилизационных вопросов, а Бессонов бывший военный», — рассказывает собеседник.
Сейчас Бессонову вспомнили, что именно он возглавлял комиссию, назначавшую главу Красноселькупского района Юрия Фишера, подчиненная которого засветилась в скандале с семьей мобилизованного. При этом об отставке зама губернатора речи пока не идет, однако управленческие ошибки ему продолжают вспоминать, а новые внимательно подмечать.
Оперативно связаться с Бессоновым не удалось. На звонок корреспондента он не ответил.
Ранее сообщалось о шатком положении в округе еще одного замгубернатора Татьяны Бучковой. По словам источников, она скоро покинет пост.
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