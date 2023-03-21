В Госдуме объяснили, почему в Эстонии пустили в прокат российский фильм «Чебурашка»

Депутат Госдумы Драпеко: прокат «Чебурашки» в Эстонии не приведет к оттепели в отношениях с РФ

Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом Фото: кадр из фильма «Чебурашка» / «Yellow, Black & White»

Разрешение на прокат российского фильма «Чебурашка» в Эстонии не приведет к потеплению отношений между странами, а запуск в прокат связан с отсутствием собственных премьер. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Это вполне разумные действия. У них наверно нечего показывать для детей, а у нас такой шикарный фильм, поэтому одобряем. Пусть смотрят. Не думаю, что это свидетельствует об оттепели. Это локальный случай», — сказала Елена Драпеко.

Ранее министерство культуры Эстонии допустило к показу российский фильм «Чебурашка» в местных кинотеатрах. В ведомстве страны не нашли «явных идеологических посылов».