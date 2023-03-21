В Госдуме объяснили, почему в Эстонии пустили в прокат российский фильм «Чебурашка»

Разрешение на прокат российского фильма «Чебурашка» в Эстонии не приведет к потеплению отношений между странами, а запуск в прокат связан с отсутствием собственных премьер. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«Это вполне разумные действия. У них наверно нечего показывать для детей, а у нас такой шикарный фильм, поэтому одобряем. Пусть смотрят. Не думаю, что это свидетельствует об оттепели. Это локальный случай», — сказала Елена Драпеко.
Ранее министерство культуры Эстонии допустило к показу российский фильм «Чебурашка» в местных кинотеатрах. В ведомстве страны не нашли «явных идеологических посылов».
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