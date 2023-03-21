Силовики пришли с обысками в управляющую компанию элитного ЖК в Челябинске

Из управляющей компании изъяли документы и компьютерную технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики в Челябинске 21 марта пришли с обыском в управляющую компанию «Дом на Лесопарковой», которая обслуживает дома элитного ЖК «Лесопарковый». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Полицейские провели в помещении управляющей компании обыск. Судя по тому, что выносили коробки с документацией и компьютерной техникой, можно сделать вывод, что обыск прошел с выемкой документов», — рассказали очевидцы.

По данным URA.RU, полиция работала в рамках возбужденного уголовного дела. Директору компании инкриминируют мошенничество.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по ч.2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»).

Директор УК Константин Богданов сообщил URA.RU, что сейчас все сотрудники находятся в шоке, и попросил связаться с ним позднее. На момент публикации его телефон был выключен.

Жильцы дома положительно характеризуют работу управляющей компании. Сотрудники, по словам собственников, всегда защищали их права. Показательной была осенняя история с захватом территории жилого комплекса. Тогда застройщик, занимающийся возведением двух свечек в непосредственной близости от ЖК, оградил двор для проезда техники. Работники управляющей компании нашли выход, чтобы земляные работы не мешали покою местных жителей.