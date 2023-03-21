Силовики пришли с обысками в управляющую компанию элитного ЖК в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Дом на Лесопарковой. Челябинск
Из управляющей компании изъяли документы и компьютерную технику Фото:

Силовики в Челябинске 21 марта пришли с обыском в управляющую компанию «Дом на Лесопарковой», которая обслуживает дома элитного ЖК «Лесопарковый». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Полицейские провели в помещении управляющей компании обыск. Судя по тому, что выносили коробки с документацией и компьютерной техникой, можно сделать вывод, что обыск прошел с выемкой документов», — рассказали очевидцы.

По данным URA.RU, полиция работала в рамках возбужденного уголовного дела. Директору компании инкриминируют мошенничество.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по ч.2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»).

Директор УК Константин Богданов сообщил URA.RU, что сейчас все сотрудники находятся в шоке, и попросил связаться с ним позднее. На момент публикации его телефон был выключен.

Жильцы дома положительно характеризуют работу управляющей компании. Сотрудники, по словам собственников, всегда защищали их права. Показательной была осенняя история с захватом территории жилого комплекса. Тогда застройщик, занимающийся возведением двух свечек в непосредственной близости от ЖК, оградил двор для проезда техники. Работники управляющей компании нашли выход, чтобы земляные работы не мешали покою местных жителей.

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Силовики в Челябинске 21 марта пришли с обыском в управляющую компанию «Дом на Лесопарковой», которая обслуживает дома элитного ЖК «Лесопарковый». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Полицейские провели в помещении управляющей компании обыск. Судя по тому, что выносили коробки с документацией и компьютерной техникой, можно сделать вывод, что обыск прошел с выемкой документов», — рассказали очевидцы. По данным URA.RU, полиция работала в рамках возбужденного уголовного дела. Директору компании инкриминируют мошенничество. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили, что оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по ч.2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»). Директор УК Константин Богданов сообщил URA.RU, что сейчас все сотрудники находятся в шоке, и попросил связаться с ним позднее. На момент публикации его телефон был выключен. Жильцы дома положительно характеризуют работу управляющей компании. Сотрудники, по словам собственников, всегда защищали их права. Показательной была осенняя история с захватом территории жилого комплекса. Тогда застройщик, занимающийся возведением двух свечек в непосредственной близости от ЖК, оградил двор для проезда техники. Работники управляющей компании нашли выход, чтобы земляные работы не мешали покою местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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