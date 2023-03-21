Тюменских чиновников попросили не брать отпуск на лето

22 марта 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Чиновники тюменских департаментов не смогут уйти в отпуск летом 2023 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменских чиновников просят не брать отпуск на лето. Просьба коснулась сотрудников департаментов, связанных с социальной сферой, так как им придется работать в усиленном режиме во время губернаторской кампании. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике. «В отпуски не уйдут сотрудники из сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального развития и других. Во время губернаторской кампании региональный аппарат должен работать безукоризненно», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор возьмет в основу своей предвыборной программы. По данным агентства, глава региона откажется от дорогих и громких проектов в пользу проверенного строительства новых социальных объектов и наращивания взаимодействия с Севером.

Тюменских чиновников просят не брать отпуск на лето. Просьба коснулась сотрудников департаментов, связанных с социальной сферой, так как им придется работать в усиленном режиме во время губернаторской кампании. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике. «В отпуски не уйдут сотрудники из сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального развития и других. Во время губернаторской кампании региональный аппарат должен работать безукоризненно», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор возьмет в основу своей предвыборной программы. По данным агентства, глава региона откажется от дорогих и громких проектов в пользу проверенного строительства новых социальных объектов и наращивания взаимодействия с Севером.