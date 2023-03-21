Тюменских чиновников попросили не брать отпуск на лето

Тюменских чиновников просят не брать отпуск на лето. Просьба коснулась сотрудников департаментов, связанных с социальной сферой, так как им придется работать в усиленном режиме во время губернаторской кампании. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике.
«В отпуски не уйдут сотрудники из сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального развития и других. Во время губернаторской кампании региональный аппарат должен работать безукоризненно», — поделился инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор возьмет в основу своей предвыборной программы. По данным агентства, глава региона откажется от дорогих и громких проектов в пользу проверенного строительства новых социальных объектов и наращивания взаимодействия с Севером.
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