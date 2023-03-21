21 марта 2023
20 марта 2023

Тюменских чиновников попросили не брать отпуск на лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, правительство, дума, зал правительства, заседание, отпуск чиновников
Чиновники тюменских департаментов не смогут уйти в отпуск летом 2023 Фото:

Тюменских чиновников просят не брать отпуск на лето. Просьба коснулась сотрудников департаментов, связанных с социальной сферой, так как им придется работать в усиленном режиме во время губернаторской кампании. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике.

«В отпуски не уйдут сотрудники из сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального развития и других. Во время губернаторской кампании региональный аппарат должен работать безукоризненно», — поделился инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор возьмет в основу своей предвыборной программы. По данным агентства, глава региона откажется от дорогих и громких проектов в пользу проверенного строительства новых социальных объектов и наращивания взаимодействия с Севером.

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Тюменских чиновников просят не брать отпуск на лето. Просьба коснулась сотрудников департаментов, связанных с социальной сферой, так как им придется работать в усиленном режиме во время губернаторской кампании. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике. «В отпуски не уйдут сотрудники из сфер образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального развития и других. Во время губернаторской кампании региональный аппарат должен работать безукоризненно», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор возьмет в основу своей предвыборной программы. По данным агентства, глава региона откажется от дорогих и громких проектов в пользу проверенного строительства новых социальных объектов и наращивания взаимодействия с Севером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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