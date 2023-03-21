Военный эксперт Литовкин объяснил, чем опасны припасы с обедненным ураном

21 марта 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Обедненный уран может спровоцировать онкологию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может получить от Великобритании боеприпасы с обедненным ураном, которые поражают почву и вызывают серьезные заболевания у людей. Об этом рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией», — сказал Литовкин в интервью «Ленте.ру». Он считает, что Украина навряд ли будет атаковать таким оружие центральную Россию, но могут пострадать новые регионы. Российская армия не использует такое оружие, так как старается защитить мирных граждан, сказал эксперт. Ранее Британия объявила о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, чтобы ударять по танкам и бронемашинам. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди отмечала, что это оружие эффективно против современной техники.

Украина может получить от Великобритании боеприпасы с обедненным ураном, которые поражают почву и вызывают серьезные заболевания у людей. Об этом рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией», — сказал Литовкин в интервью «Ленте.ру». Он считает, что Украина навряд ли будет атаковать таким оружие центральную Россию, но могут пострадать новые регионы. Российская армия не использует такое оружие, так как старается защитить мирных граждан, сказал эксперт. Ранее Британия объявила о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, чтобы ударять по танкам и бронемашинам. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди отмечала, что это оружие эффективно против современной техники.