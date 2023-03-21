Захарова предупредила Британию об опасности передачи снарядов с ураном Киеву

21 марта 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что снаряды с ураном будут опасны против всех сторон конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Намерение Великобритании предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном напоминает «Югославский сценарий». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «наивно полагать», что от такого решения пострадают только те, против кого будет применено это оружие. «Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у приживающих на этих землях людей. <…> Наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это все будет применено», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . Представитель МИД отметила, когда снаряды с ураном использовались авиацией НАТО в 1999 году в Югославии, пострадали также военные Североатлантического альянса, а именно итальянцы. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о передаче Киеву бронебойных снарядов, оснащенных обедненным ураном, передает MK.RU . Позже военный аналитик Виктор Литовкин заявил, что подобные боеприпасы поражают почву, а также вызывают опасные заболевания у людей.

Намерение Великобритании предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном напоминает «Югославский сценарий». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «наивно полагать», что от такого решения пострадают только те, против кого будет применено это оружие. «Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у приживающих на этих землях людей. <…> Наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это все будет применено», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД отметила, когда снаряды с ураном использовались авиацией НАТО в 1999 году в Югославии, пострадали также военные Североатлантического альянса, а именно итальянцы. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о передаче Киеву бронебойных снарядов, оснащенных обедненным ураном, передает MK.RU. Позже военный аналитик Виктор Литовкин заявил, что подобные боеприпасы поражают почву, а также вызывают опасные заболевания у людей.