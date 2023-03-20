В уголовном деле директора нефтесервисной компании из ХМАО вскрылись новые эпизоды

21 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

СКР обнаружили еще два эпизода ухода от налогов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директора компании «Нефтесервис» из Нижневартовска Елену Симакову подозревают в очередном уклонение от уплаты налогов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «В отношении Симаковой одно уголовное дело по взятке и уклонению от уплаты налогов уже отправили в суд. Еще в начале года. Но на этом история не закончилась. В отношении нее расследуется еще два уголовных дела, и также за уклонение от налогов», — сообщил собеседник. По данным собеседника, в общей сложности Симакова скрыла от государства около миллиарда рублей. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СК по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО глава нефтесервисной компании Елена Симакова пойдет под суд за взятку и уклонение от уплаты налогов. После утверждение прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело направили в суд.

Директора компании «Нефтесервис» из Нижневартовска Елену Симакову подозревают в очередном уклонение от уплаты налогов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «В отношении Симаковой одно уголовное дело по взятке и уклонению от уплаты налогов уже отправили в суд. Еще в начале года. Но на этом история не закончилась. В отношении нее расследуется еще два уголовных дела, и также за уклонение от налогов», — сообщил собеседник. По данным собеседника, в общей сложности Симакова скрыла от государства около миллиарда рублей. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СК по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО глава нефтесервисной компании Елена Симакова пойдет под суд за взятку и уклонение от уплаты налогов. После утверждение прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело направили в суд.