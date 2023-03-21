Лавров: действия Британии рушат мировую стабильность

Решение Великобритании отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном подрывает мировую стабильность. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры касаемо своих действий и, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире», — сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Заявление прозвучало в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».
Украина получит британские снаряды с обедненным ураном. Они будут предназначены для ударов по танкам и бронемашинам. Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин предупредил, что обедненный уран вреден для человека, так как вызывает онкологию и другие заболевания. Также это вещество поражает почву, из-за чего выросшие растения становятся опасны.
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