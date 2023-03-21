Лавров: действия Британии рушат мировую стабильность

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров прокомментировал решение Великобритании о военной помощи ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение Великобритании отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном подрывает мировую стабильность. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры касаемо своих действий и, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире», — сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Заявление прозвучало в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».

Украина получит британские снаряды с обедненным ураном. Они будут предназначены для ударов по танкам и бронемашинам. Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин предупредил, что обедненный уран вреден для человека, так как вызывает онкологию и другие заболевания. Также это вещество поражает почву, из-за чего выросшие растения становятся опасны.

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Решение Великобритании отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном подрывает мировую стабильность. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров. «Я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры касаемо своих действий и, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире», — сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Заявление прозвучало в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России-1». Украина получит британские снаряды с обедненным ураном. Они будут предназначены для ударов по танкам и бронемашинам. Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин предупредил, что обедненный уран вреден для человека, так как вызывает онкологию и другие заболевания. Также это вещество поражает почву, из-за чего выросшие растения становятся опасны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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