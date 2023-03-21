Шойгу выразил уверенность в мирном завершении конфликта на Украине. Видео

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос, когда ждать мирного урегулирования украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине рано или поздно закончится мирным договором. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Любая война заканчивается миром», — заявил Сергей Шойгу журналисту телеканала «Звезда». Он отметил, что Китай старается внести в свой вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако на вопрос о том, как скоро можно будет рассчитывать на завершение спецоперации министр обороны отвечать не стал.

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Спецоперация на Украине рано или поздно закончится мирным договором. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «Любая война заканчивается миром», — заявил Сергей Шойгу журналисту телеканала «Звезда». Он отметил, что Китай старается внести в свой вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако на вопрос о том, как скоро можно будет рассчитывать на завершение спецоперации министр обороны отвечать не стал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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