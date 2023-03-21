Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос, когда ждать мирного урегулирования украинского конфликта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация на Украине рано или поздно закончится мирным договором. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Любая война заканчивается миром», — заявил Сергей Шойгу журналисту телеканала «Звезда». Он отметил, что Китай старается внести в свой вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако на вопрос о том, как скоро можно будет рассчитывать на завершение спецоперации министр обороны отвечать не стал.
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