21 марта 2023
20 марта 2023

Тюменцы снова испытывают проблемы с отправкой в Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, nordwind airlines, нордвинд
Самолет вылетит в Сочи с задержкой в пять часов Фото:

В Тюмени на пять часов задержан рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следующий до Сочи. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее рейс задерживали 19 марта на 14 часов.

«Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 7:05. Расчетное время: 12:35», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта.

Обратный рейс до областной столицы также задержан на на пять часов. Как указано на официальном сайте аэропорта Рощино, самолет должен вылететь в 5:55. В пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что 19 марта рейс из Тюмени в Сочи задержали на 14 часов. Как сообщила уральская транспортная прокуратура, авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом.

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В Тюмени на пять часов задержан рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следующий до Сочи. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее рейс задерживали 19 марта на 14 часов. «Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 7:05. Расчетное время: 12:35», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта. Обратный рейс до областной столицы также задержан на на пять часов. Как указано на официальном сайте аэропорта Рощино, самолет должен вылететь в 5:55. В пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что 19 марта рейс из Тюмени в Сочи задержали на 14 часов. Как сообщила уральская транспортная прокуратура, авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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