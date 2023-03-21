В Тюмени на пять часов задержан рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следующий до Сочи. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее рейс задерживали 19 марта на 14 часов.
«Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 7:05. Расчетное время: 12:35», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта.
Обратный рейс до областной столицы также задержан на на пять часов. Как указано на официальном сайте аэропорта Рощино, самолет должен вылететь в 5:55. В пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что 19 марта рейс из Тюмени в Сочи задержали на 14 часов. Как сообщила уральская транспортная прокуратура, авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом.
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