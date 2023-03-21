Тюменцы снова испытывают проблемы с отправкой в Сочи. Скрин

22 марта 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Самолет вылетит в Сочи с задержкой в пять часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на пять часов задержан рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следующий до Сочи. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее рейс задерживали 19 марта на 14 часов. «Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 7:05. Расчетное время: 12:35», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта. Обратный рейс до областной столицы также задержан на на пять часов. Как указано на официальном сайте аэропорта Рощино, самолет должен вылететь в 5:55. В пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что 19 марта рейс из Тюмени в Сочи задержали на 14 часов. Как сообщила уральская транспортная прокуратура, авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом. Фото: онлайн-табло аэропорта Рощино

В Тюмени на пять часов задержан рейс авиакомпании Nordwind Airlines, следующий до Сочи. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Ранее рейс задерживали 19 марта на 14 часов. «Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию: 7:05. Расчетное время: 12:35», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта. Обратный рейс до областной столицы также задержан на на пять часов. Как указано на официальном сайте аэропорта Рощино, самолет должен вылететь в 5:55. В пресс-службу авиакомпании Nordwind Airlines направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что 19 марта рейс из Тюмени в Сочи задержали на 14 часов. Как сообщила уральская транспортная прокуратура, авиасообщение между Сочи и другими городами затруднено в связи с густым туманом.