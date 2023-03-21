В ХМАО подорожала аренда квартир. Инфографика

22 марта 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

В Сургут и Нижневартовске выросла стоимость аренды однокомнатных квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) за год выросла средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. «Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2023 году в Сургуте составила 25 000 рублей в месяц, за год стоимость повысилась на 13,6%. В Нижневартовске средняя стоимость аренды на длительный срок составила 20 000 рублей в месяц, этот показатель за год вырос на 11,1%», — утонил Каменев. В Ханты-Мансийске месячная аренда квартиры в среднем обойдется в 21,5 тысячи рублей. В столице округа в сравнении с 2022 годом на 2,3% подешевел съем «однушки». Аналитики отмечают отрицательную динамику: снизился объем предложения. Больше всего показатели уменьшились в Нижневартовске — на 19,6%, в Ханты-Мансийске — на 16,6%, в Сургуте — на 10,7%. При этом в сравнении с прошлым годом вырос спрос: в Ханты-Мансийске — на 23,8%, в Нижневартовске — на 11,1%, в Сургуте — на 3,5%. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за возвращения на российский рынок иностранных компаний сократилось количество предложений аренды трехкомнатных квартир. В городе сократилось количество бюджетных вариантов аренды недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах ХМАО в 2023 году URA.RU

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) за год выросла средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. «Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2023 году в Сургуте составила 25 000 рублей в месяц, за год стоимость повысилась на 13,6%. В Нижневартовске средняя стоимость аренды на длительный срок составила 20 000 рублей в месяц, этот показатель за год вырос на 11,1%», — утонил Каменев. В Ханты-Мансийске месячная аренда квартиры в среднем обойдется в 21,5 тысячи рублей. В столице округа в сравнении с 2022 годом на 2,3% подешевел съем «однушки». Аналитики отмечают отрицательную динамику: снизился объем предложения. Больше всего показатели уменьшились в Нижневартовске — на 19,6%, в Ханты-Мансийске — на 16,6%, в Сургуте — на 10,7%. При этом в сравнении с прошлым годом вырос спрос: в Ханты-Мансийске — на 23,8%, в Нижневартовске — на 11,1%, в Сургуте — на 3,5%. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте из-за возвращения на российский рынок иностранных компаний сократилось количество предложений аренды трехкомнатных квартир. В городе сократилось количество бюджетных вариантов аренды недвижимости.