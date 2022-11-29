В Сургуте возник дефицит съемных квартир из-за иностранных компаний

В Сургуте (ХМАО) из-за возвращения на российский рынок иностранных компаний сократилось количество предложений аренды трехкомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аренды жилой недвижимости компании «Этажи» Валерия Сотник.
«Особый дефицит трехкомнатных квартир с хорошим ремонтом и меблировкой. На них высокий спрос со стороны крупных компаний, в том числе иностранных, которые решили остаться в России после небольшой паузы и сейчас вновь подбирают квартиры для своих сотрудников», — сообщила Сотник.
По данным сайта бесплатных объявлений «Авито» в Сургуте размещено всего 14 предложений аренды 3-х комнатных квартир с мебелью и бытовой техникой. А четырехкомнатных и того меньше. Всего 4 предложения. А вот двухкомнатных — уже 40. В «Этажах» журналисту агентства также сообщили, что в городе сократилось количество бюджетных вариантов аренды недвижимости. «Также не восстановился объем предложения бюджетного жилья в центральных частях города, его разобрали студенты», — добавила Сотник.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте не хватает квартир для аренды из-за наплыва беженцев с Украины. По сравнению с прошлым годом возрос спрос на аренду квартир почти на 60%.
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