В Сургуте возник дефицит съемных квартир из-за иностранных компаний

30 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Высокий спрос обусловлен возвращением на российский рынок иностранных компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) из-за возвращения на российский рынок иностранных компаний сократилось количество предложений аренды трехкомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аренды жилой недвижимости компании «Этажи» Валерия Сотник. «Особый дефицит трехкомнатных квартир с хорошим ремонтом и меблировкой. На них высокий спрос со стороны крупных компаний, в том числе иностранных, которые решили остаться в России после небольшой паузы и сейчас вновь подбирают квартиры для своих сотрудников», — сообщила Сотник. По данным сайта бесплатных объявлений «Авито» в Сургуте размещено всего 14 предложений аренды 3-х комнатных квартир с мебелью и бытовой техникой. А четырехкомнатных и того меньше. Всего 4 предложения. А вот двухкомнатных — уже 40. В «Этажах» журналисту агентства также сообщили, что в городе сократилось количество бюджетных вариантов аренды недвижимости. «Также не восстановился объем предложения бюджетного жилья в центральных частях города, его разобрали студенты», — добавила Сотник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте не хватает квартир для аренды из-за наплыва беженцев с Украины. По сравнению с прошлым годом возрос спрос на аренду квартир почти на 60%.

В Сургуте (ХМАО) из-за возвращения на российский рынок иностранных компаний сократилось количество предложений аренды трехкомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аренды жилой недвижимости компании «Этажи» Валерия Сотник. «Особый дефицит трехкомнатных квартир с хорошим ремонтом и меблировкой. На них высокий спрос со стороны крупных компаний, в том числе иностранных, которые решили остаться в России после небольшой паузы и сейчас вновь подбирают квартиры для своих сотрудников», — сообщила Сотник. По данным сайта бесплатных объявлений «Авито» в Сургуте размещено всего 14 предложений аренды 3-х комнатных квартир с мебелью и бытовой техникой. А четырехкомнатных и того меньше. Всего 4 предложения. А вот двухкомнатных — уже 40. В «Этажах» журналисту агентства также сообщили, что в городе сократилось количество бюджетных вариантов аренды недвижимости. «Также не восстановился объем предложения бюджетного жилья в центральных частях города, его разобрали студенты», — добавила Сотник. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте не хватает квартир для аренды из-за наплыва беженцев с Украины. По сравнению с прошлым годом возрос спрос на аренду квартир почти на 60%.