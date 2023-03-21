«Авито Недвижимость»: за год аренда квартир подорожала в Ноябрьске и Салехарде

В Новом Уренгое и Салехарде вырос спрос на аренду «однушек» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в Ноябрьске и Салехарде (ЯНАО) — за год показатель в этих городах увеличился на 35% и 28,6% соответственно. Об этом URA.RU рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

«Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Салехарде в 2023 году составляет 45 000 рублей в месяц. По сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 28,6%. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе Ноябрьск — 27 000 рублей, этот показатель значительно увеличился на 35%», — сообщил Каменев. Данные подготовили аналитики платформы.

В Новом Уренгое аренда «однушки» за год подешевела на 2,6% и составила 38 тысяч рублей. Аналитики «Авито» отмечают, что в газовой столице Ямала на 37,7% вырос спрос на аренду однокомнатного жилья, в Салехарде — на 8,2%. В Ноябрьске он, наоборот, снизился на 20,2%.

В Ноябрьске и Новом Уренгое уменьшилось количество объявлений, объем предложения на рынке снизился на 34,3% и 12,1% соответственно. «В Салехарде, напротив, объем предложения увеличился на 32,4%, что является наибольшим показателем из всех трех городов», — уточнил представитель «Авито Недвижимости».

Ранее сообщалось, что в ЯНАО за 2022 год средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 9—10%. На вторичном рынке рост составил 5—7%.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах ЯНАО в 2023 году URA.RU