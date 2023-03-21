В садах под Екатеринбургом объявлен карантин по опасной болезни

В Полевском ТСН «Светлый-2» закрыли на карантин из-за бешенства дикой лисы

На территории Полевского с начала года объявляют о карантине в четвертый раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) в товариществе собственников недвижимости «Светлый-2» объявили карантин из-за выявленного бешенства у дикой лисы. Карантин продлится до 16 мая, сообщили в пресс-службе администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте».

«ТСН „Светлый-2“ закрыт на карантин из-за бешенства, которое выявлено у лисицы. Карантин продлится на всей территории ТСН до 16 мая», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Полевского.

Садоводы обнаружили труп лисицы возле своего автомобиля. На их участке проживает собака, но она не контактировала с диким животным, поскольку содержится в доме. Тушу лисицы отправили на медицинское исследование, результаты которого подтвердили наличие вируса бешенства в крови у животного. Ветеринары провели дезинфекцию на месте, где обнаружили лису.

С начала 2023 года в Полевском на карантин закрывают уже четвертые сады. Ранее на карантин до 5 мая закрыли микрорайон Зеленый Бор-1. В СНТ «Медик» объявили карантин до 10 апреля. Село Косой Брод закрывали до 17 марта. Во всех случаях сады отправляли на карантин из-за выявленного бешенства у дикой лисы.

В уральской столице также вводили карантин из-за бешенства. Поводом стал зарегистрированный случай бешенства у собаки на территории города. Карантин закончился 16 марта.