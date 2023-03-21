21 марта 2023
20 марта 2023

Сенатор от ХМАО провел тренировку для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске провел тренировку для участников СВО Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске (ХМАО) провел тренировку для участников СВО. Как сообщил политик в соцсетях, занятие состоялось в тренажерном зале «Лидер».

«Провел силовую тренировку для отважных бойцов. <…> Несмотря на то, что ребята еще восстанавливаются после боевых травм, мышцы нужно приводить в тонус, где-то вес скорректировать, самое главное — у них есть желание продолжать работать над собой, развивать силу и выносливость. Тем более двое из бойцов, принявшие участие в наших реабилитационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся в зону СВО», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков рассказал о комплексной реабилитации после травм. На встрече с военнослужащими, находящимися в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга, он собрал вопросы и предложения для разработки системы реабилитации.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске (ХМАО) провел тренировку для участников СВО. Как сообщил политик в соцсетях, занятие состоялось в тренажерном зале «Лидер». «Провел силовую тренировку для отважных бойцов. <…> Несмотря на то, что ребята еще восстанавливаются после боевых травм, мышцы нужно приводить в тонус, где-то вес скорректировать, самое главное — у них есть желание продолжать работать над собой, развивать силу и выносливость. Тем более двое из бойцов, принявшие участие в наших реабилитационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся в зону СВО», — написал Исаков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков рассказал о комплексной реабилитации после травм. На встрече с военнослужащими, находящимися в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга, он собрал вопросы и предложения для разработки системы реабилитации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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