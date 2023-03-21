Сенатор от ХМАО провел тренировку для участников СВО

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в Ханты-Мансийске (ХМАО) провел тренировку для участников СВО. Как сообщил политик в соцсетях, занятие состоялось в тренажерном зале «Лидер».
«Провел силовую тренировку для отважных бойцов. <…> Несмотря на то, что ребята еще восстанавливаются после боевых травм, мышцы нужно приводить в тонус, где-то вес скорректировать, самое главное — у них есть желание продолжать работать над собой, развивать силу и выносливость. Тем более двое из бойцов, принявшие участие в наших реабилитационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся в зону СВО», — написал Исаков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков рассказал о комплексной реабилитации после травм. На встрече с военнослужащими, находящимися в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга, он собрал вопросы и предложения для разработки системы реабилитации.
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