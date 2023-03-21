CNN: США переместили свои беспилотники подальше от Крыма

22 марта 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

США перенаправили дроны-разведчики южнее над Черным морем, рассказали чиновники США Фото: Министерство обороны Великобритании США перенаправили дроны-разведчики южнее над Черным морем после инцидента с российскими истребителями, когда американский БПЛА разбился о водную поверхность. Об этом заявили американские чиновники, решившие остаться неизвестными. По их словам, Штаты стараются избежать инцидента, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами. «После столкновения одного из российских самолетов с беспилотником MQ-9 Reaper в прошлый вторник США перенесли полеты дальше от Крымского полуострова и восточных районов Черного моря», — передает слова правительственных чиновников телеканал CNN. Они отметили, что полеты дронов по новым маршрутам будут пока продолжаться, хотя у администрации президента США Джо Байдена уже есть желание вернуться на направления, расположенные ближе к России. Американский беспилотник 14 марта столкнулся с российским истребителем над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ, однако в Минобороны России опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. В ведомстве заявили, что после обнаружения БПЛА в воздух были подняты истребители, затем американский БПЛА перешел в неуправляемый режим в результате чего столкнулся с водной поверхностью. Истребители РФ не применяли бортового вооружения, заявили в Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США перенаправили дроны-разведчики южнее над Черным морем после инцидента с российскими истребителями, когда американский БПЛА разбился о водную поверхность. Об этом заявили американские чиновники, решившие остаться неизвестными. По их словам, Штаты стараются избежать инцидента, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами. «После столкновения одного из российских самолетов с беспилотником MQ-9 Reaper в прошлый вторник США перенесли полеты дальше от Крымского полуострова и восточных районов Черного моря», — передает слова правительственных чиновников телеканал CNN. Они отметили, что полеты дронов по новым маршрутам будут пока продолжаться, хотя у администрации президента США Джо Байдена уже есть желание вернуться на направления, расположенные ближе к России. Американский беспилотник 14 марта столкнулся с российским истребителем над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ, однако в Минобороны России опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал сам. В ведомстве заявили, что после обнаружения БПЛА в воздух были подняты истребители, затем американский БПЛА перешел в неуправляемый режим в результате чего столкнулся с водной поверхностью. Истребители РФ не применяли бортового вооружения, заявили в Минобороны РФ.