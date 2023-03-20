Российский истребитель выполнил перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой 21 марта 2023 в 00:58 Размер текста - 17 + В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 Фото: CC BY-SA 2.0, Dmitry Terekhov, Wikimedia Commons Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 выполнил перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н (англ. Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость», прим. URA.RU) ВВС США, летящих к границе РФ. Об этом сообщили представители Минобороны. «Истребитель Су-35 был поднят для недопущения нарушения госграницы бомбардировщиками США», — сообщили в Минобороны, отметив, что полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — отметили представители ведомства. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что 20 марта благодаря радиолокационным средствам дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были найдены две воздушные цели, которые направлялись к государственной границы РФ. Цели были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 выполнил перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н (англ. Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость», прим. URA.RU) ВВС США, летящих к границе РФ. Об этом сообщили представители Минобороны. «Истребитель Су-35 был поднят для недопущения нарушения госграницы бомбардировщиками США», — сообщили в Минобороны, отметив, что полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — отметили представители ведомства. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что 20 марта благодаря радиолокационным средствам дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были найдены две воздушные цели, которые направлялись к государственной границы РФ. Цели были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям