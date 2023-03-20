20 марта 2023

Российский истребитель выполнил перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой

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Истребитель Су-35, истребитель, ввс, су-35, сухой
В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 Фото:

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 выполнил перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н (англ. Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость», прим. URA.RU) ВВС США, летящих к границе РФ. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Истребитель Су-35 был поднят для недопущения нарушения госграницы бомбардировщиками США», — сообщили в Минобороны, отметив, что полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — отметили представители ведомства.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что 20 марта благодаря радиолокационным средствам дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были найдены две воздушные цели, которые направлялись к государственной границы РФ. Цели были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

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Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 выполнил перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н (англ. Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость», прим. URA.RU) ВВС США, летящих к границе РФ. Об этом сообщили представители Минобороны. «Истребитель Су-35 был поднят для недопущения нарушения госграницы бомбардировщиками США», — сообщили в Минобороны, отметив, что полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — отметили представители ведомства. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что 20 марта благодаря радиолокационным средствам дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были найдены две воздушные цели, которые направлялись к государственной границы РФ. Цели были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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