14 марта 2023

Минобороны рассказало об инциденте с американским БПЛА над Черным морем

Минобороны РФ: российские истребители не атаковали американский БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, истребитель, в небе, пиропатроны
Истребители РФ не атаковали американский БПЛА — заявление Минобороны Фото:

Утром во вторник в районе Крыма был зафиксирован полет американского БПЛА в направлении границ РФ, полет осуществлялся с рядом нарушений. После обнаружения БПЛА в воздух были подняты истребители, затем американский БПЛА перешел в неуправляемый режим в результате чего столкнулся с водной поверхностью. Истребители РФ не применяли бортового вооружения. С соответствующими заявлениями выступило Министерство обороны РФ.

«Утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы [РФ]. Полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения <…> в воздух были подняты истребители из состава ПВО сил. В результате резкого маневрирования [БПЛА США] перешел в неуправляемый режим и столкнулся с водной поверхностью», — сообщили в ведомстве, слова опубликованы в telegram-канале МО РФ.

В министерстве подчеркнули, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА. Истребители не вступали в контакт с беспилотником и благополучно вернулись на аэродромы.

Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер заявил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. После этого в Белом доме сообщили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Кроме того, Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с предполагаемым столкновением.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Утром во вторник в районе Крыма был зафиксирован полет американского БПЛА в направлении границ РФ, полет осуществлялся с рядом нарушений. После обнаружения БПЛА в воздух были подняты истребители, затем американский БПЛА перешел в неуправляемый режим в результате чего столкнулся с водной поверхностью. Истребители РФ не применяли бортового вооружения. С соответствующими заявлениями выступило Министерство обороны РФ. «Утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы [РФ]. Полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения <…> в воздух были подняты истребители из состава ПВО сил. В результате резкого маневрирования [БПЛА США] перешел в неуправляемый режим и столкнулся с водной поверхностью», — сообщили в ведомстве, слова опубликованы в telegram-канале МО РФ. В министерстве подчеркнули, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА. Истребители не вступали в контакт с беспилотником и благополучно вернулись на аэродромы. Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер заявил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. После этого в Белом доме сообщили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Кроме того, Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с предполагаемым столкновением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...