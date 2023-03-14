Минобороны рассказало об инциденте с американским БПЛА над Черным морем

Минобороны РФ: российские истребители не атаковали американский БПЛА

14 марта 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Истребители РФ не атаковали американский БПЛА — заявление Минобороны Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Утром во вторник в районе Крыма был зафиксирован полет американского БПЛА в направлении границ РФ, полет осуществлялся с рядом нарушений. После обнаружения БПЛА в воздух были подняты истребители, затем американский БПЛА перешел в неуправляемый режим в результате чего столкнулся с водной поверхностью. Истребители РФ не применяли бортового вооружения. С соответствующими заявлениями выступило Министерство обороны РФ. «Утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы [РФ]. Полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения <…> в воздух были подняты истребители из состава ПВО сил. В результате резкого маневрирования [БПЛА США] перешел в неуправляемый режим и столкнулся с водной поверхностью», — сообщили в ведомстве, слова опубликованы в telegram-канале МО РФ. В министерстве подчеркнули, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА. Истребители не вступали в контакт с беспилотником и благополучно вернулись на аэродромы. Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер заявил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. После этого в Белом доме сообщили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Кроме того, Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с предполагаемым столкновением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утром во вторник в районе Крыма был зафиксирован полет американского БПЛА в направлении границ РФ, полет осуществлялся с рядом нарушений. После обнаружения БПЛА в воздух были подняты истребители, затем американский БПЛА перешел в неуправляемый режим в результате чего столкнулся с водной поверхностью. Истребители РФ не применяли бортового вооружения. С соответствующими заявлениями выступило Министерство обороны РФ. «Утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы [РФ]. Полет беспилотника осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения <…> в воздух были подняты истребители из состава ПВО сил. В результате резкого маневрирования [БПЛА США] перешел в неуправляемый режим и столкнулся с водной поверхностью», — сообщили в ведомстве, слова опубликованы в telegram-канале МО РФ. В министерстве подчеркнули, что военная авиация России не применяла вооружений против американского БПЛА. Истребители не вступали в контакт с беспилотником и благополучно вернулись на аэродромы. Ранее командующий ВВС США, генерал Джеймс Хекер заявил, что над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. После этого в Белом доме сообщили, что Штаты не нарушали воздушное пространство России, запуская БПЛА. Кроме того, Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с предполагаемым столкновением.