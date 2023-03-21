SHOT: жители Севастополя сообщают о громких взрывах

В Севастополе слышны взрывы, сообщили жители города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Севастополем слышны громкие взрывы, предположительно, работает система ПВО. Об этом сообщают жители города.
«Жители Севастополя и области сообщают о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, работают системы ПВО», — сообщает telegram-канал Shot.
Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны, ответ ожидается.
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