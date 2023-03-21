SHOT: жители Севастополя сообщают о громких взрывах

22 марта 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

В Севастополе слышны взрывы, сообщили жители города Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Севастополем слышны громкие взрывы, предположительно, работает система ПВО. Об этом сообщают жители города. «Жители Севастополя и области сообщают о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, работают системы ПВО», — сообщает telegram-канал Shot. Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны, ответ ожидается.

Над Севастополем слышны громкие взрывы, предположительно, работает система ПВО. Об этом сообщают жители города. «Жители Севастополя и области сообщают о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, работают системы ПВО», — сообщает telegram-канал Shot. Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны, ответ ожидается.