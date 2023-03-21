21 марта 2023

SHOT: жители Севастополя сообщают о громких взрывах

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Клипарт. ЯНАО, пожарная машина, пожарная охрана, мигалка, пожарная тревога
В Севастополе слышны взрывы, сообщили жители города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Севастополем слышны громкие взрывы, предположительно, работает система ПВО. Об этом сообщают жители города.

«Жители Севастополя и области сообщают о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, работают системы ПВО», — сообщает telegram-канал Shot.

Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны, ответ ожидается.

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Над Севастополем слышны громкие взрывы, предположительно, работает система ПВО. Об этом сообщают жители города. «Жители Севастополя и области сообщают о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, работают системы ПВО», — сообщает telegram-канал Shot. Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU отправило запрос в Минобороны, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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