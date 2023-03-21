В ХМАО экс-чиновники пожаловались на мэра в Генпрокуратуру из-за задержки пенсий. Инсайд

22 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Экс-чиновники пожаловались в Генпрокуратуру на невыплату пенсий Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Советском районе ХМАО бывшие чиновники и служащие мэрии пожаловались в Генпрокуратуру РФ на главу муниципалитета Евгения Буренкова из-за задержки муниципальных пенсий. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что пенсионеры с ноября 2022 года три месяца не могли получить выплаты. «Экс-чиновники из ХМАО пожаловались в Генпрокуратуру на главу Советского района Евгения Буренкова из-за задержки с выплатой спецпенсий. Инициатором жалобы на мэра выступил бывший первый замглавы района Александр Марушкин. Он в числе других экс-чиновников не мог дождаться выплат и получал отписки три месяца. Пенсию в итоге перечислили, но Марушкин все равно хочет, чтобы Буренков понес ответственность за инцидент», — рассказал инсайдер. Марушкин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что проблема с задержкой выплат действительно была. «Я и еще порядка двух сотен человек не могли получить пенсии с ноября под предлогом недостаточности финансирования. После жалоб и обращений в прокуратуру и аппарат губернатора ХМАО Натальи Комаровой этот вопрос урегулирован, долг перед нами погасили. Сейчас выплаты поступают в обычном режиме. Однако, если бы пенсии были защищенной строкой расходов, этот вопрос бы вообще не возник», — уточнил экс-чиновник. Глава Советского района Буренков на звонок корреспондента не ответил. Ранее URA.RU писало, что Буренков столкнулся с уменьшением финансирования и вынужден сокращать персонал подведомственных администрации района учреждений. Несколько человек уволили и из аппарата думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Советском районе ХМАО бывшие чиновники и служащие мэрии пожаловались в Генпрокуратуру РФ на главу муниципалитета Евгения Буренкова из-за задержки муниципальных пенсий. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что пенсионеры с ноября 2022 года три месяца не могли получить выплаты. «Экс-чиновники из ХМАО пожаловались в Генпрокуратуру на главу Советского района Евгения Буренкова из-за задержки с выплатой спецпенсий. Инициатором жалобы на мэра выступил бывший первый замглавы района Александр Марушкин. Он в числе других экс-чиновников не мог дождаться выплат и получал отписки три месяца. Пенсию в итоге перечислили, но Марушкин все равно хочет, чтобы Буренков понес ответственность за инцидент», — рассказал инсайдер. Марушкин в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что проблема с задержкой выплат действительно была. «Я и еще порядка двух сотен человек не могли получить пенсии с ноября под предлогом недостаточности финансирования. После жалоб и обращений в прокуратуру и аппарат губернатора ХМАО Натальи Комаровой этот вопрос урегулирован, долг перед нами погасили. Сейчас выплаты поступают в обычном режиме. Однако, если бы пенсии были защищенной строкой расходов, этот вопрос бы вообще не возник», — уточнил экс-чиновник. Глава Советского района Буренков на звонок корреспондента не ответил. Ранее URA.RU писало, что Буренков столкнулся с уменьшением финансирования и вынужден сокращать персонал подведомственных администрации района учреждений. Несколько человек уволили и из аппарата думы.