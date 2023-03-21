Суд оправдал директора музея Екатеринбурга по статье о дискредитации армии РФ

Вторая инстанция признала невиновным Игоря Пушкарева по статье о дискредитации армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение по делу директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого ранее Ленинский районный суд признал виновным в дискредитации армии РФ. Решение суда первой инстанции отменили, сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

«Суд отменил постановление Ленинского районного суда и прекратил производство по делу», — рассказали в суде. Сам Пушкарев в своем выступлении подробнее объяснил свою позицию. «Я себя не отделяю от страны. Я ни от кого не скрывался. Мы собираем помощь для беженцев с Украины, но я об этом не распространяюсь, поскольку считаю, что любому человеку, оказавшемуся в беде, нужно помогать», — отметил директор музея.

В ноябре 2022 года суд оштрафовал Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации армии РФ. Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов выразил несогласие с позицией обвинения. Для обоснования позиции силовиков он просил пригласить в суд полицейского, составлявшего протокол о нарушении, однако на момент суда тот уже не работал в УМВД.