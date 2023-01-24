Суд наказал главу музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого признали виновным в дискредитации армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд постановил назначить Игорю Пушкареву штраф в размере 30 тысяч рублей», — передал корреспондент решение суда. Пушкарева обвинили в дискредитации армии после записей в социальных сетях: в постах содержалась информация, противоречащая данным Минобороны РФ.
Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов выражал несогласие с позицией обвинения и считал Пушкарева невиновным в дискредитации армии. Для обоснования позиции силовиков он просил пригласить в суд полицейского, составлявшего протокол о нарушении, однако на момент суда тот уже не работал в УМВД.
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