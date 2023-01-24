Суд наказал главу музея истории Екатеринбурга за дискредитацию армии

25 января 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Поводом для штрафа Игорю Пушкареву стали его посты в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого признали виновным в дискредитации армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил назначить Игорю Пушкареву штраф в размере 30 тысяч рублей», — передал корреспондент решение суда. Пушкарева обвинили в дискредитации армии после записей в социальных сетях: в постах содержалась информация, противоречащая данным Минобороны РФ. Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов выражал несогласие с позицией обвинения и считал Пушкарева невиновным в дискредитации армии. Для обоснования позиции силовиков он просил пригласить в суд полицейского, составлявшего протокол о нарушении, однако на момент суда тот уже не работал в УМВД.

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей главу Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого признали виновным в дискредитации армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил назначить Игорю Пушкареву штраф в размере 30 тысяч рублей», — передал корреспондент решение суда. Пушкарева обвинили в дискредитации армии после записей в социальных сетях: в постах содержалась информация, противоречащая данным Минобороны РФ. Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов выражал несогласие с позицией обвинения и считал Пушкарева невиновным в дискредитации армии. Для обоснования позиции силовиков он просил пригласить в суд полицейского, составлявшего протокол о нарушении, однако на момент суда тот уже не работал в УМВД.