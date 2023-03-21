Ночью в Екатеринбурге загорелся бизнес-центр во Втузгородке (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Екатеринбурге ночью 22 марта в здании бизнес-центра «Манеж» на Коминтерна, 16, куда переезжает отделение общественной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом), вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на фасад с припаркованного возле БЦ автомобиля Porsche, сообщили URA.RU очевидцы.

«Предположительно, огонь распространился из-за загоревшегося Porsche, который был припаркован у здания», — поделился читатель агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказывают, что сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи. По прибытии на место спасатели увидели, что горит фасад восьмиэтажного офисного здания и огонь уже перекинулся на кровлю.

«На тушение пожара привлекалось девять единиц техники и 29 девять человек личного состава, было подано два водяных ствола. Для подачи стволов на кровлю и фасад здания было задействовано две единицы высотной техники», — отметили в МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в здание на Коминтерна, 16 переезжает екатеринбургское отделение общественной организации «Мемориал». До этого организация размещалась на Ленина, 99, но с руководителем отделения расторгли договор аренды.

* — организация «Мемориал» признана в РФ иноагентом. Минюст РФ внес ее в соответствующий реестр.