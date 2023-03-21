Свердловские оборонщики сократили дефицит кадров на 35%

22 марта 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Потребность в кадрах снижается, уверен министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса по сравнению с августом 2022 года сократилась с 6,5 тысячи человек до 4,2 тысячи. Об этом сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. «[Потребность свердловских предприятий ОПК в специалистах в августе 2022 года составляла около] 6,5 тысячи, сейчас — порядка 4 — 4,2 тысячи. Она постоянно варьируется, потому что сейчас очень активно идет наполнение. Задачи есть, заказы есть, надо только успевать их выполнять», — цитирует ТАСС Пересторонина. Ранее руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина рассказывала URA.RU, что потребность в кадрах в Свердловской области составляет порядка 6,3 тысячи работников. «В целом до 2024 года в промышленность необходимо привлечь около 10 тысяч специалистов», — отмечала она. HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании, чтобы привлечь сотрудников на заводе. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.

В Свердловской области потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса по сравнению с августом 2022 года сократилась с 6,5 тысячи человек до 4,2 тысячи. Об этом сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. «[Потребность свердловских предприятий ОПК в специалистах в августе 2022 года составляла около] 6,5 тысячи, сейчас — порядка 4 — 4,2 тысячи. Она постоянно варьируется, потому что сейчас очень активно идет наполнение. Задачи есть, заказы есть, надо только успевать их выполнять», — цитирует ТАСС Пересторонина. Ранее руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина рассказывала URA.RU, что потребность в кадрах в Свердловской области составляет порядка 6,3 тысячи работников. «В целом до 2024 года в промышленность необходимо привлечь около 10 тысяч специалистов», — отмечала она. HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании, чтобы привлечь сотрудников на заводе. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.