Министр Кравцов пообещал юной свердловчанке экскурсию по главному танковому заводу РФ. Видео

22 марта 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Министр Сергей Кравцов с губернатором Евгением Куйвашевым на фестивале «Билет в будущее» Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву провести экскурсию для юной участницы мероприятия по «Уралвагонзаводу» — предприятие выпускает танки. На УВЗ работает папа девочки, и она захотела побывать у него на работе, передает корреспондент URA.RU с фестиваля. «А мой папа работает на танковом заводе», — вступила в диалог с Кравцовым одна из девочек в форме УВЗ. «Молодец твой папа, а он тебе показывал свой завод?» — в свою очередь поинтересовался министр. Ребенок ответил, что нет, но очень бы хотелось, и тогда Кравцов обратился к губернатору Куйвашеву, стоявшему рядом, и спросил, можно ли провести экскурсию по УВЗ для девочки. «Хорошо, сделаем», — ответил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов приедет в Екатеринбург на фестиваль «Билет в будущее», также он может посетить 120-ю гимназию. Ее новый корпус построили в рекордные сроки — за 11 месяцев. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву провести экскурсию для юной участницы мероприятия по «Уралвагонзаводу» — предприятие выпускает танки. На УВЗ работает папа девочки, и она захотела побывать у него на работе, передает корреспондент URA.RU с фестиваля. «А мой папа работает на танковом заводе», — вступила в диалог с Кравцовым одна из девочек в форме УВЗ. «Молодец твой папа, а он тебе показывал свой завод?» — в свою очередь поинтересовался министр. Ребенок ответил, что нет, но очень бы хотелось, и тогда Кравцов обратился к губернатору Куйвашеву, стоявшему рядом, и спросил, можно ли провести экскурсию по УВЗ для девочки. «Хорошо, сделаем», — ответил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов приедет в Екатеринбург на фестиваль «Билет в будущее», также он может посетить 120-ю гимназию. Ее новый корпус построили в рекордные сроки — за 11 месяцев. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.