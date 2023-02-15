15 февраля 2023

Пермяк украл в магазине банки тушенки и продал их в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат
Украденные консервы мужчина продал в одном из торговых центров (архивное фото) Фото:

В Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревают в краже консервов. Предварительно установлено, что он похитил в одном из сетевых магазинов города банки с тушенкой, которые позже продал в торговом центре. О преступлении в полицию сообщила администратор магазина, увидевшая, как мужчина прячет консервы в карман куртки.

«Работник магазина поняла, что мужчина не собирается оплачивать украденный товар и попыталась остановить его. Но подозреваемый вырвался и скрылся. Оперативники вышли на след злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый, наркозависимый, нигде не работающий 44-летний местный житель. Мужчина продал консервы в торговом центре и распорядился вырученными средствами по личному усмотрению», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми задержали серийного вора смесителей. Он за один месяц совершил из супермаркета Leroy Merlin более 40 краж.

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В Соликамске (Пермский край) задержали мужчину, которого подозревают в краже консервов. Предварительно установлено, что он похитил в одном из сетевых магазинов города банки с тушенкой, которые позже продал в торговом центре. О преступлении в полицию сообщила администратор магазина, увидевшая, как мужчина прячет консервы в карман куртки. «Работник магазина поняла, что мужчина не собирается оплачивать украденный товар и попыталась остановить его. Но подозреваемый вырвался и скрылся. Оперативники вышли на след злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый, наркозависимый, нигде не работающий 44-летний местный житель. Мужчина продал консервы в торговом центре и распорядился вырученными средствами по личному усмотрению», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми задержали серийного вора смесителей. Он за один месяц совершил из супермаркета Leroy Merlin более 40 краж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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