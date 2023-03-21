Тюменские фермеры и строители массово становятся банкротами

В категорию «рискового» бизнеса в Тюмени также попали торговля и недвижимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени резко увеличился риск банкротства строительных компаний, продавцов товаров и недвижимости, а также местных фермеров. Об этом рассказала руководитель ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность», председатель комитета по безопасности бизнеса ТПП РФ Татьяна Нуриева.

«Как это ни странно, в тюменском топе отраслей, где больше всего обанкротившихся юридических лиц — строительство, торговля и недвижимость. Добавляется в эту статистику постепенно и фермерство. На данный момент в регионе открыто 203 процедуры банкротства в адрес компаний, работающих в этих отраслях», — отметила Нуриева

Также она добавила, что за последний год количество банкротных процедур в регионе увеличилось на 78%. Какие сферы бизнеса сейчас являются наиболее безопасными, в ассоциации арбитражных управляющих не уточнили. Однако в бизнес-сообществе Тюмени считают, что меньше всего за последний год пострадали нефтесервисные и добывающие компании, а также все, кто производит сопутствующие этим сферам товары.

С трудностями тюменский бизнес столкнулся еще в 2020 году, с началом пандемии коронавирусной инфекции. Позже ситуация усложнилась из-за санкций, введенных против России США и странами ЕС. Ранее URA.RU рассказало, что за последний год по количеству исков о банкротстве Тюмень вошла в федеральный «антитоп-10».