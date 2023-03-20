Тюмень вошла в российский «антитоп-10» по вине юристов и мошенников

Некачественные юридические услуги и мошенничество со списанием долгов превратили Тюмень в один из самых «обанкроченных» регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская область попала в российский «антитоп-10» регионов по количеству арбитражных дел о банкротстве — количество таких исковых заявлений за год увеличилось вдвое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменской ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».

«У нас есть статистика, обращений в арбитражный суд с исками о банкротстве стало вдвое больше за год. Причем, огромное количество как юридических, так и физических лиц — это небывалая ситуация. Причем в предпринимательстве сейчас в группе особого риска застройщики, подрядчики по строительству — их больше всего в списках арбитражных дел», — рассказали URA.RU в ассоциации.

Причиной массового банкротства физических лиц в арбитражной среде называют большое количество мошенников, предлагающих якобы легально списать долги. Законные способы действительно есть, но их немного, и применимы они далеко не в каждом случае. «Особенно обидно, если долг небольшой, а заплатить просят приличную сумму — это мошенничество сейчас очень распространено», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Солидарности».

В случае с бизнесом опасаться стоит юридических фирм, которые предлагают антикризисные решения и управление в случае «стрессового» бизнеса. Такие компании, по словам арбитражных управляющих, чаще всего погружают клиентов в состояние «перманентного долга», когда рассчитаться с кредиторами становится все сложнее.

Ранее агентство рассказало о череде банкротных исков, которые тюменские налоговики выдвинули строительным компаниям региона. Аналогичные иски получили и компании, работающие в других сферах.