Генерал Гурулев заявил о бесполезности боеприпасов с ураном против ВС РФ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, армия, военные, погрузка, полигон еланский, перевозка боеприпасов
Британские боеприпасы не помогут украинской армии, считает Андрей Гурулев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания обещала направить на Украину, не помогут украинской армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Обедненный уран хорош в массовых танковых сражениях, против долговременных огневых сооружений: против дотов, капитальных зданий, но он бессилен против наших современных противотанковых управляемых комплексов», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он считает, что украинская армия не получит преимущества в связи с поставками Британии.

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Минобороны Великобритании заявило, что передаст Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что применение таких боеприпасов — это первый шаг перед активацией «грязной бомбы». Он отметил, что такое решение приведет к трагедии не только Украину, но и Европу, передает телеканал 360.

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Боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания обещала направить на Украину, не помогут украинской армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Обедненный уран хорош в массовых танковых сражениях, против долговременных огневых сооружений: против дотов, капитальных зданий, но он бессилен против наших современных противотанковых управляемых комплексов», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он считает, что украинская армия не получит преимущества в связи с поставками Британии. Минобороны Великобритании заявило, что передаст Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что применение таких боеприпасов — это первый шаг перед активацией «грязной бомбы». Он отметил, что такое решение приведет к трагедии не только Украину, но и Европу, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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