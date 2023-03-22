Генерал Гурулев заявил о бесполезности боеприпасов с ураном против ВС РФ

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания обещала направить на Украину, не помогут украинской армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Обедненный уран хорош в массовых танковых сражениях, против долговременных огневых сооружений: против дотов, капитальных зданий, но он бессилен против наших современных противотанковых управляемых комплексов», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он считает, что украинская армия не получит преимущества в связи с поставками Британии.
Минобороны Великобритании заявило, что передаст Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что применение таких боеприпасов — это первый шаг перед активацией «грязной бомбы». Он отметил, что такое решение приведет к трагедии не только Украину, но и Европу, передает телеканал 360.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!