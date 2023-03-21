Лавров пригрозил Британии из-за поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном

Великобритании не стоит ждать ничего хорошего после поставок Украине снарядов с обедненным ураном. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Но нет никаких сомнений, что это плохо для них [Британии] кончится», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Министр также добавил, что ранее не слышал о намерении властей Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном, однако отметил, что уже перестал удивляться подобному развитию событий.
Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах передать Киеву бронебойные снаряды, оснащенные обедненным ураном. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это решение напоминает «югославский сценарий». Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, чем опасны боеприпасы с обедненным ураном.
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