21 марта 2023

Тюменская полиция остро нуждается в сотрудниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, приговор суда, полиция, суд, судебное дело
Тюменская полиция объявила о наборе сотрудников Фото:

В УМВД по Тюмени требуются оперуполномоченные, водители и сотрудники патрульно-постовой службы. Информация об этом указана на официальном сайте областного УМВД.

«Список имеющихся вакансий в УМВД России по Тюмени. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции; полицейский-водитель дежурной части отдела полиции №№ 3, 5, 7, 8; полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции», — сообщается на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

Сотрудников также набирают в отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Тюмени. «[Требуются:] полицейский-водитель; полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — сообщает сайт тюменского УМВД.

Полный перечень вакансий опубликован на официальном сайте УМВД по Тюменской области. Там также содержится перечень требований, предъявляемых к кандидатам на службу в полиции.

Ранее URA.RU писало о том, что дефицит кадров в УМВД по Тюменской области составляет около 11-12%. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению заявил заместитель главы силового ведомства Вячеслав Шуляк.

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В УМВД по Тюмени требуются оперуполномоченные, водители и сотрудники патрульно-постовой службы. Информация об этом указана на официальном сайте областного УМВД. «Список имеющихся вакансий в УМВД России по Тюмени. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции; полицейский-водитель дежурной части отдела полиции №№ 3, 5, 7, 8; полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции», — сообщается на официальном сайте УМВД по Тюменской области. Сотрудников также набирают в отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Тюмени. «[Требуются:] полицейский-водитель; полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — сообщает сайт тюменского УМВД. Полный перечень вакансий опубликован на официальном сайте УМВД по Тюменской области. Там также содержится перечень требований, предъявляемых к кандидатам на службу в полиции. Ранее URA.RU писало о том, что дефицит кадров в УМВД по Тюменской области составляет около 11-12%. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению заявил заместитель главы силового ведомства Вячеслав Шуляк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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