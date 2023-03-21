Тюменская полиция остро нуждается в сотрудниках

Тюменская полиция объявила о наборе сотрудников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В УМВД по Тюмени требуются оперуполномоченные, водители и сотрудники патрульно-постовой службы. Информация об этом указана на официальном сайте областного УМВД.

«Список имеющихся вакансий в УМВД России по Тюмени. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции; полицейский-водитель дежурной части отдела полиции №№ 3, 5, 7, 8; полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции», — сообщается на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

Сотрудников также набирают в отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Тюмени. «[Требуются:] полицейский-водитель; полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых», — сообщает сайт тюменского УМВД.

Полный перечень вакансий опубликован на официальном сайте УМВД по Тюменской области. Там также содержится перечень требований, предъявляемых к кандидатам на службу в полиции.

Ранее URA.RU писало о том, что дефицит кадров в УМВД по Тюменской области составляет около 11-12%. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению заявил заместитель главы силового ведомства Вячеслав Шуляк.