Жителям Екатеринбурга составили список цен на квартиры за февраль 2023 года, разгруппировав их на восемь районов города. Своим исследованием поделился портал недвижимости России «Найди дом».
В списке указаны средние цены квадратного метра жилья в восьми районах уральской столицы:
- Орджоникидзевский район — 95 тысяч рублей (средняя цена жилья — 5,6 млн рублей)
- Академический район — 105 тысяч рублей (средняя цена квартиры — 6,9 млн рублей)
- Кировский район — 106 тысяч рублей (средняя стоимость жилья — 5,9 млн рублей)
- Ленинский район — 108 тысяч рублей (в среднем квартира оценивается в 8 млн рублей)
- Чкаловский район — 109 тысяч рублей (стоимость недвижимости варьируется от 7,3 до 7,5 млн рублей)
- Октябрьский район — 111 тысяч рублей (средняя цена недвижимости — 7,5 млн рублей)
- Железнодорожный район — 114 тысяч рублей (средний ценник — 7,5 млн рублей)
- Верх-Исетский район — 120 тысяч рублей (средняя стоимость квартиры — 8,8 млн рублей)
Если рассматривать отдельно рынок новостроек и вторичной недвижимости, то среди первичного жилья самые высокие цены окажутся в Верх-Исетском и Ленинском районах, а низкие в Чкаловском и Октябрьском. На вторичном рынке самые дорогие квартиры расположились в Ленинском районе, а более дешевые в Чкаловском, Железнодорожном и Октябрьском районах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стремительно растет цена на офисные, студийные и складские помещения небольшой площади. Общий рост цен такой недвижимости составил 14,4%.
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