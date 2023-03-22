Екатеринбуржцам составили рейтинг квартир по ценам в районах города. Карта

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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, дом, здание, квартиры
Самые дорогие квартиры Екатеринбурга находятся в Ленинском и Верх-Исетском районах Фото:

Жителям Екатеринбурга составили список цен на квартиры за февраль 2023 года, разгруппировав их на восемь районов города. Своим исследованием поделился портал недвижимости России «Найди дом».

В списке указаны средние цены квадратного метра жилья в восьми районах уральской столицы:

  • Орджоникидзевский район — 95 тысяч рублей (средняя цена жилья — 5,6 млн рублей)
  • Академический район — 105 тысяч рублей (средняя цена квартиры — 6,9 млн рублей)
  • Кировский район — 106 тысяч рублей (средняя стоимость жилья — 5,9 млн рублей)
  • Ленинский район — 108 тысяч рублей (в среднем квартира оценивается в 8 млн рублей)
  • Чкаловский район — 109 тысяч рублей (стоимость недвижимости варьируется от 7,3 до 7,5 млн рублей)
  • Октябрьский район — 111 тысяч рублей (средняя цена недвижимости — 7,5 млн рублей)
  • Железнодорожный район — 114 тысяч рублей (средний ценник — 7,5 млн рублей)
  • Верх-Исетский район — 120 тысяч рублей (средняя стоимость квартиры — 8,8 млн рублей)

Если рассматривать отдельно рынок новостроек и вторичной недвижимости, то среди первичного жилья самые высокие цены окажутся в Верх-Исетском и Ленинском районах, а низкие в Чкаловском и Октябрьском. На вторичном рынке самые дорогие квартиры расположились в Ленинском районе, а более дешевые в Чкаловском, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стремительно растет цена на офисные, студийные и складские помещения небольшой площади. Общий рост цен такой недвижимости составил 14,4%.

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Жителям Екатеринбурга составили список цен на квартиры за февраль 2023 года, разгруппировав их на восемь районов города. Своим исследованием поделился портал недвижимости России «Найди дом». В списке указаны средние цены квадратного метра жилья в восьми районах уральской столицы: Если рассматривать отдельно рынок новостроек и вторичной недвижимости, то среди первичного жилья самые высокие цены окажутся в Верх-Исетском и Ленинском районах, а низкие в Чкаловском и Октябрьском. На вторичном рынке самые дорогие квартиры расположились в Ленинском районе, а более дешевые в Чкаловском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стремительно растет цена на офисные, студийные и складские помещения небольшой площади. Общий рост цен такой недвижимости составил 14,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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