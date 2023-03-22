Зеленский приехал на позиции ВСУ под Бахмутом

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Зеленский прибыл на позиции ВСУ под Бахмутом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском). Сообщается, что он вручил награды бойцам.

«Донецкая область. Передовые позиции украинских военных в районе Бахмута. Для меня большая честь быть здесь сегодня, чтобы наградить наших героев. Пожать им руки и поблагодарить за защиту суверенитета нашей страны», — написал президент Украины в Telegram. Какие именно награды вручал Зеленский, не раскрывается.

На данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль большую часть (70%) территории Бахмута. В случае сдачи города Зеленскому будет нанесен моральный удар, сказал URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском). Сообщается, что он вручил награды бойцам. «Донецкая область. Передовые позиции украинских военных в районе Бахмута. Для меня большая честь быть здесь сегодня, чтобы наградить наших героев. Пожать им руки и поблагодарить за защиту суверенитета нашей страны», — написал президент Украины в Telegram. Какие именно награды вручал Зеленский, не раскрывается. На данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль большую часть (70%) территории Бахмута. В случае сдачи города Зеленскому будет нанесен моральный удар, сказал URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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