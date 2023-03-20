Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли порядка 70% Бахмута

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ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на бахмутском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль большую часть (70%) территории Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«В настоящее время подразделения ЧВК „Вагнер“ контролируют около 70% Бахмута и продолжают наступление до полного освобождения», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что в конце марта-начале апреля ожидается полномасштабное наступление ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ не сдавать Бахмут и держать оборону, пока не прибудет западная военная помощь. В случае потери города Зеленскому будет нанесен моральный удар, сказал URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Украинская армия накапливает войска и технику под Бахмутом, готовя грандиозное сражение, сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль большую часть (70%) территории Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. «В настоящее время подразделения ЧВК „Вагнер“ контролируют около 70% Бахмута и продолжают наступление до полного освобождения», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что в конце марта-начале апреля ожидается полномасштабное наступление ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ не сдавать Бахмут и держать оборону, пока не прибудет западная военная помощь. В случае потери города Зеленскому будет нанесен моральный удар, сказал URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Украинская армия накапливает войска и технику под Бахмутом, готовя грандиозное сражение, сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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