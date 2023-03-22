За куратора антимэрского пула в Екатеринбурге вступились главные пиарщики РФ

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IV конгресс РАПК
РАПК попросила суд учесть бэкграунд Максима Минеева Фото:

За политтехнолога Максима Минеева, координирующего, по данным URA.RU, антимэрский пул на выборах в Екатеринбурге, вступились ведущие пиарщики РФ. Российская ассоциация политконсультантов (РАПК), куда входят более сотни специалистов, попросила не отправлять его в колонию по громкому делу о хищениях в администрации Коми. Заявление опубликовано в telegram-канале сообщества.

«Профессионалы рынка политконсультирования выступили с ходатайствами в Сыктывкарский суд с просьбой проявить снисхождение и не отправлять политтехнолога Максима Минева в колонию. Так, президент РАПК Григорий Казанков в своем ходатайстве указал, что Минеев прошел путь от простого специалиста до руководителя, провел 40 избирательных кампаний в РФ, является номинантом и лауреатом различных профессиональных премий», — сказано в сообщении.

Также среди тех, кто публично высказал Минееву поддержку, — президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, депутат Госдумы Сергей Чепиков и депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев. «Депутата Швалева поддержали его коллеги из Пермской городской думы, Екатеринбурга», — добавили авторы.

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Весной 2021-го, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание, Минеева задержали в аэропорту Кольцово. Его поместили в СИЗО, но через несколько месяцев освободили. Претензии к Минееву связаны с его работой на главу Коми Сергея Гапликова (2016—2020 гг.).

Хотя сам Минеев это отрицает, источники URA.RU рассказывали, что сейчас он работает с несколькими кандидатами-одномандатниками, планирующими в сентябре 2023-го избраться (или переизбраться) в гордуму Екатеринбурга вопреки воле мэра Алексея Орлова. Общее руководство альянсом осуществляет спикер думы Игорь Володин.

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За политтехнолога Максима Минеева, координирующего, по данным URA.RU, антимэрский пул на выборах в Екатеринбурге, вступились ведущие пиарщики РФ. Российская ассоциация политконсультантов (РАПК), куда входят более сотни специалистов, попросила не отправлять его в колонию по громкому делу о хищениях в администрации Коми. Заявление опубликовано в telegram-канале сообщества. «Профессионалы рынка политконсультирования выступили с ходатайствами в Сыктывкарский суд с просьбой проявить снисхождение и не отправлять политтехнолога Максима Минева в колонию. Так, президент РАПК Григорий Казанков в своем ходатайстве указал, что Минеев прошел путь от простого специалиста до руководителя, провел 40 избирательных кампаний в РФ, является номинантом и лауреатом различных профессиональных премий», — сказано в сообщении. Также среди тех, кто публично высказал Минееву поддержку, — президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, депутат Госдумы Сергей Чепиков и депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев. «Депутата Швалева поддержали его коллеги из Пермской городской думы, Екатеринбурга», — добавили авторы. Весной 2021-го, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание, Минеева задержали в аэропорту Кольцово. Его поместили в СИЗО, но через несколько месяцев освободили. Претензии к Минееву связаны с его работой на главу Коми Сергея Гапликова (2016—2020 гг.). Хотя сам Минеев это отрицает, источники URA.RU рассказывали, что сейчас он работает с несколькими кандидатами-одномандатниками, планирующими в сентябре 2023-го избраться (или переизбраться) в гордуму Екатеринбурга вопреки воле мэра Алексея Орлова. Общее руководство альянсом осуществляет спикер думы Игорь Володин.
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