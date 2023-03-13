Антимэрский пул на выборах в Екатеринбурге доверили фигуранту громкого дела

14 марта 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Выборы в гордуму Екатеринбурга намечены на сентябрь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Антимэрский пул кандидатов на выборах в думу Екатеринбурга координирует фигурант уголовного дела о хищениях в Коми. Политтехнолог Максим Минеев, близкий к совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову, чью фракцию мэр Алексей Орлов хочет серьезно сократить, уже работает в нескольких округах, рассказал URA.RU источник в политтусовке. По словам собеседника агентства, участие Минеева может расколоть лагерь. Дело в том, что собственный политтехнолог есть и у спикера думы Игоря Володина — фронтмена команды. С Розой Петиной, как про нее говорят, «женщиной с непростым характером», Володин работает уже несколько лет. «Вряд ли она сможет сработаться с Минеевым, которому доверены бюджеты на кампанию», — объяснил собеседник. Неизвестно и то, готов ли свои действия с Минеевым координировать депутат Александр Караваев — еще один яркий участник пула. Впрочем, другой собеседник URA.RU уточнил, что как раз во избежание конфликтов Минеева и Володина развели. Минеев якобы работает в округах за пределами Орджоникидзевского района — вотчины Володина, и потому столкновения маловероятны. При этом в разговоре с URA.RU Минеев заявил, что в Екатеринбурге сейчас не работает. Статья по теме Битва за контроль над Екатеринбургом развернется в шести районах Весной 2021-го, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание, Минеева задержали в аэропорту Кольцово. Его поместили в СИЗО, но через несколько месяцев освободили. Минеев, экс-пиарщик главы Коми Сергея Гапликова (2016—2020 гг.), проходит по делу о хищениях в республиканской администрации, когда ею руководил Михаил Порядин. На момент задержания Минеев работал с переизбиравшимся депутатом Госдумы Сергеем Чепиковым. А последняя «городская» кампания у него была на довыборах в думу Екатеринбурга в 2020 году. Тогда Кочетков по просьбе губернатора Евгения Куйвашева подобрал двух кандидатов для «Единой России» — в Верх-Исетский (Антон Швалев) и Ленинский (Виталий Чачин) округа. Их кампании вели партнеры Минеева. Сейчас и Швалев, и Чачин хотят переизбираться, Орлов же в новом созыве их не видит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимэрский пул кандидатов на выборах в думу Екатеринбурга координирует фигурант уголовного дела о хищениях в Коми. Политтехнолог Максим Минеев, близкий к совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову, чью фракцию мэр Алексей Орлов хочет серьезно сократить, уже работает в нескольких округах, рассказал URA.RU источник в политтусовке. По словам собеседника агентства, участие Минеева может расколоть лагерь. Дело в том, что собственный политтехнолог есть и у спикера думы Игоря Володина — фронтмена команды. С Розой Петиной, как про нее говорят, «женщиной с непростым характером», Володин работает уже несколько лет. «Вряд ли она сможет сработаться с Минеевым, которому доверены бюджеты на кампанию», — объяснил собеседник. Неизвестно и то, готов ли свои действия с Минеевым координировать депутат Александр Караваев — еще один яркий участник пула. Впрочем, другой собеседник URA.RU уточнил, что как раз во избежание конфликтов Минеева и Володина развели. Минеев якобы работает в округах за пределами Орджоникидзевского района — вотчины Володина, и потому столкновения маловероятны. При этом в разговоре с URA.RU Минеев заявил, что в Екатеринбурге сейчас не работает. Весной 2021-го, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание, Минеева задержали в аэропорту Кольцово. Его поместили в СИЗО, но через несколько месяцев освободили. Минеев, экс-пиарщик главы Коми Сергея Гапликова (2016—2020 гг.), проходит по делу о хищениях в республиканской администрации, когда ею руководил Михаил Порядин. На момент задержания Минеев работал с переизбиравшимся депутатом Госдумы Сергеем Чепиковым. А последняя «городская» кампания у него была на довыборах в думу Екатеринбурга в 2020 году. Тогда Кочетков по просьбе губернатора Евгения Куйвашева подобрал двух кандидатов для «Единой России» — в Верх-Исетский (Антон Швалев) и Ленинский (Виталий Чачин) округа. Их кампании вели партнеры Минеева. Сейчас и Швалев, и Чачин хотят переизбираться, Орлов же в новом созыве их не видит.