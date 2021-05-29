СМИ раскрыли судьбу задержанного в Екатеринбурге политтехнолога

Силовики обвиняют его в хищении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время пересадки в екатеринбургском аэропорту задержали уральского политтехнолога Максима Минеева. Позже его отправили в один из следственных изоляторов Сыктывкара. Политтехнолога, ранее работавшего в Коми, обвиняют в хищении.

«Был задержан крупный уральский политтехнолог Максим Минеев. Сейчас он находится в сыктывкарском СИЗО. Задержанному инкриминируют статью 159, часть 4, хищение в особо крупном размере», — пишет издание Readovka в своем telegram-канале. Сообщается также, что он задержан на два месяца.

«Это старые дела с Коми. Он работал там с бывшим губернатором, был одним из кураторов внутриполитического блока. Минеев может проходить по делу о финансовых махинациях при подготовке к празднованию 100-летия Коми», — рассказал URA.RU источник в областных структурах Екатеринбурга.

Оперативно получить комментарий в Министерстве внутренних дел по республике Коми URA.RU не удалось. Ни один из представителей ведомства на момент написания материала не взял трубку.

Минеев работал на выборах в 2016 году в Свердловской области, в 2018 принял участие в кампании на выборах в гордуму Екатеринбурга на стороне прогубернаторской команды. По данным агентства, команда Минеева также принимала участие в довыборах в гордуму столицы Урала в 2020 году. Источники сообщают, что на старте подготовки к праймериз «Единой России» Минеев работал с кандидатом в Госдуму Сергеем Чепиковым.