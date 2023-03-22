Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 22 марта 2023 в 20:15 Размер текста - 17 + Риксдаг принял решение о вступлении Швеции в НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Депутаты парламента Швеции проголосовали за вхождение страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента. «Риксдаг (шведский однопалатный парламент — прим. URA.RU) одобрил присоединение Швеции к НАТО», — уточнили в ходе заседания. Результаты приводятся на сайте парламента. Одобрение парламента одно из необходимых условий для вхождения Швеции в НАТО. Депутаты парламента Швеции проголосовали за вхождение страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента. «Риксдаг (шведский однопалатный парламент — прим. URA.RU) одобрил присоединение Швеции к НАТО», — уточнили в ходе заседания. Результаты приводятся на сайте парламента. Одобрение парламента одно из необходимых условий для вхождения Швеции в НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям