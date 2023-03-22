Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Стокгольма. Швеция, флаг, герб швеции
Риксдаг принял решение о вступлении Швеции в НАТО Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Депутаты парламента Швеции проголосовали за вхождение страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Риксдаг (шведский однопалатный парламент — прим. URA.RU) одобрил присоединение Швеции к НАТО», — уточнили в ходе заседания. Результаты приводятся на сайте парламента. Одобрение парламента одно из необходимых условий для вхождения Швеции в НАТО.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Депутаты парламента Швеции проголосовали за вхождение страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента. «Риксдаг (шведский однопалатный парламент — прим. URA.RU) одобрил присоединение Швеции к НАТО», — уточнили в ходе заседания. Результаты приводятся на сайте парламента. Одобрение парламента одно из необходимых условий для вхождения Швеции в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...