Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Риксдаг принял решение о вступлении Швеции в НАТО
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Депутаты парламента Швеции проголосовали за вхождение страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента.
«Риксдаг (шведский однопалатный парламент — прим. URA.RU) одобрил присоединение Швеции к НАТО», — уточнили в ходе заседания. Результаты
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