ООН поддержала совместное заявление Путина и Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
В ООН отреагировали на совместное заявление Путина и Си в Москве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН приветствует любые инициативы об урегулировании конфликта на Украине посредством диалога. Так в офисе генсека прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

«Мы поддерживаем все усилия по разрешению конфликта путем диалога. В данном случае мы хотели бы подтвердить поддержку любым усилиям, нацеленным на достижение справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте организации.

Лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Документ может быть взять на вооружение, отмечал Путин, но лишь в случае, если на то будет готовность Запада, передает MK. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем.

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ООН приветствует любые инициативы об урегулировании конфликта на Украине посредством диалога. Так в офисе генсека прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. «Мы поддерживаем все усилия по разрешению конфликта путем диалога. В данном случае мы хотели бы подтвердить поддержку любым усилиям, нацеленным на достижение справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте организации. Лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Документ может быть взять на вооружение, отмечал Путин, но лишь в случае, если на то будет готовность Запада, передает MK. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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