ООН поддержала совместное заявление Путина и Си Цзиньпина

22 марта 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

В ООН отреагировали на совместное заявление Путина и Си в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН приветствует любые инициативы об урегулировании конфликта на Украине посредством диалога. Так в офисе генсека прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. «Мы поддерживаем все усилия по разрешению конфликта путем диалога. В данном случае мы хотели бы подтвердить поддержку любым усилиям, нацеленным на достижение справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте организации. Лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Документ может быть взять на вооружение, отмечал Путин, но лишь в случае, если на то будет готовность Запада, передает MK . Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем.

ООН приветствует любые инициативы об урегулировании конфликта на Украине посредством диалога. Так в офисе генсека прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. «Мы поддерживаем все усилия по разрешению конфликта путем диалога. В данном случае мы хотели бы подтвердить поддержку любым усилиям, нацеленным на достижение справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте организации. Лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Документ может быть взять на вооружение, отмечал Путин, но лишь в случае, если на то будет готовность Запада, передает MK. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем.