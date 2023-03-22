Херш назвал причину, по которой Байден решил подорвать «Северные потоки»

Журналист Херш: Байден подорвал «Северные потоки» из-за неудач ВСУ в борьбе с Россией
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Джо Байден решил подорвать Северные потоки из-за неудач ВСУ на поле боя, уверен Сеймур Херш Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Байден <…> принял решение [о подрыве газопроводов] <…> cкорее всего из-за неудач Украины на поле боя», — предположил Сеймур Херш в интервью в интервью CGTN на youtube-канале. По его мнению, американский президент мог задуматься о дальнейшем финансировании конфликта из-за неудач ВСУ и поэтому предпринял этот шаг, чтобы усложнить жизнь России.

Сеймур Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля. По его словам, активно в этом принимал участие и глава ЦРУ Уильям Бернс. Версию, что к подрыву причастна украинская группировка, Херш раскритиковал. Также журналист заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц замалчивает факты, передает телеканал 360. Российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский уверен, что не доверять расследованию Херша причин у России нет, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Байден <…> принял решение [о подрыве газопроводов] <…> cкорее всего из-за неудач Украины на поле боя», — предположил Сеймур Херш в интервью в интервью CGTN на youtube-канале. По его мнению, американский президент мог задуматься о дальнейшем финансировании конфликта из-за неудач ВСУ и поэтому предпринял этот шаг, чтобы усложнить жизнь России. Сеймур Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля. По его словам, активно в этом принимал участие и глава ЦРУ Уильям Бернс. Версию, что к подрыву причастна украинская группировка, Херш раскритиковал. Также журналист заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц замалчивает факты, передает телеканал 360. Российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский уверен, что не доверять расследованию Херша причин у России нет, сообщает «Национальная служба новостей».
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