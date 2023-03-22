Херш назвал причину, по которой Байден решил подорвать «Северные потоки» Журналист Херш: Байден подорвал «Северные потоки» из-за неудач ВСУ в борьбе с Россией 22 марта 2023 в 22:02 Размер текста - 17 + Джо Байден решил подорвать Северные потоки из-за неудач ВСУ на поле боя, уверен Сеймур Херш Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Байден <…> принял решение [о подрыве газопроводов] <…> cкорее всего из-за неудач Украины на поле боя», — предположил Сеймур Херш в интервью в интервью CGTN на youtube-канале. По его мнению, американский президент мог задуматься о дальнейшем финансировании конфликта из-за неудач ВСУ и поэтому предпринял этот шаг, чтобы усложнить жизнь России. Сеймур Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля. По его словам, активно в этом принимал участие и глава ЦРУ Уильям Бернс. Версию, что к подрыву причастна украинская группировка, Херш раскритиковал. Также журналист заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц замалчивает факты, передает телеканал 360. Российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский уверен, что не доверять расследованию Херша причин у России нет, сообщает «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач Украины на поле боя. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Байден <…> принял решение [о подрыве газопроводов] <…> cкорее всего из-за неудач Украины на поле боя», — предположил Сеймур Херш в интервью в интервью CGTN на youtube-канале. По его мнению, американский президент мог задуматься о дальнейшем финансировании конфликта из-за неудач ВСУ и поэтому предпринял этот шаг, чтобы усложнить жизнь России. Сеймур Херш опубликовал свое расследование о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов «Северные потоки» 8 февраля. По его словам, активно в этом принимал участие и глава ЦРУ Уильям Бернс. Версию, что к подрыву причастна украинская группировка, Херш раскритиковал. Также журналист заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц замалчивает факты, передает телеканал 360. Российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский уверен, что не доверять расследованию Херша причин у России нет, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям