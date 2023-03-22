Челябинцы отправили два внедорожника для бойцов в зону спеоцперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, военные, военный, машина уаз, зона сво
Военнослужащие поблагодарили неравнодушных жителей за автомобили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа жителей Миасса (Челябинская область) отправили в зону спецоперации два внедорожника для нужд военнослужащих. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры, которые собирают помощь для бойцов.

«Группа жителей Миасса приобрели на свои средства и отправили нашим доблестным защитникам уже два автомобиля „УАЗ“, сопроводив их гуманитарным грузом. Такой подарок они сделали для 90-й Чебаркульской танковой дивизии», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Оба автомобиля уже прибыли к военнослужащим. Они записали видео со словами благодарности неравнодушным жителям Миасса.

Ранее в Нагайбакском районе жители собрали деньги и купили автомобиль для бойцов. Он будет оснащен всем необходимым. Перед отправкой в зону спецоперации его загрузят посылками для бойцов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа жителей Миасса (Челябинская область) отправили в зону спецоперации два внедорожника для нужд военнослужащих. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры, которые собирают помощь для бойцов. «Группа жителей Миасса приобрели на свои средства и отправили нашим доблестным защитникам уже два автомобиля „УАЗ“, сопроводив их гуманитарным грузом. Такой подарок они сделали для 90-й Чебаркульской танковой дивизии», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Оба автомобиля уже прибыли к военнослужащим. Они записали видео со словами благодарности неравнодушным жителям Миасса. Ранее в Нагайбакском районе жители собрали деньги и купили автомобиль для бойцов. Он будет оснащен всем необходимым. Перед отправкой в зону спецоперации его загрузят посылками для бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...