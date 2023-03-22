Челябинцы отправили два внедорожника для бойцов в зону спеоцперации

Военнослужащие поблагодарили неравнодушных жителей за автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группа жителей Миасса (Челябинская область) отправили в зону спецоперации два внедорожника для нужд военнослужащих. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры, которые собирают помощь для бойцов.

«Группа жителей Миасса приобрели на свои средства и отправили нашим доблестным защитникам уже два автомобиля „УАЗ“, сопроводив их гуманитарным грузом. Такой подарок они сделали для 90-й Чебаркульской танковой дивизии», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Оба автомобиля уже прибыли к военнослужащим. Они записали видео со словами благодарности неравнодушным жителям Миасса.

Ранее в Нагайбакском районе жители собрали деньги и купили автомобиль для бойцов. Он будет оснащен всем необходимым. Перед отправкой в зону спецоперации его загрузят посылками для бойцов.