22 марта 2023
21 марта 2023

В ХМАО откроют магазин сувениров, изготовленных из реликтовых материалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Масленницы. Пермь, народные промыслы, музей хохловка, сувениры из бересты
Материалы, используемые в изготовлении сувениров, найдены на территории ХМАО Фото:

В зоне вылета международного аэропорта «Сургут» имени Салманова (ХМАО) в ближайшее время открывается магазин сувениров, изготовленных из бивней мамонта, костей древних животных, дерева, камней, металла, янтаря, керамики и кожи. Об этом сообщается в официальном сообществе аэропорта в социальной сети «ВКонтакте».

«В ближайшее время открывается новый магазин сувениров в зоне вылета нашего международного аэропорта (аэропорт „Сургут“ им. Салманова — прим. URA.RU). В производстве сувениров используются различные материалы: бивни мамонта, кости древних животных, дерево, камни, металл, янтарь, керамика, кожа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все реликтовые материалы были найдены на территории ХМАО. Создатели изделий пытаются сохранить культуру и историю региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) готовится к открытию магазин сети King Store, которая занимается продажей техники Apple. Ориентировочно открытие планируется в конце апреля. На данный момент создана группа для продвижения в соцсетях.

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В зоне вылета международного аэропорта «Сургут» имени Салманова (ХМАО) в ближайшее время открывается магазин сувениров, изготовленных из бивней мамонта, костей древних животных, дерева, камней, металла, янтаря, керамики и кожи. Об этом сообщается в официальном сообществе аэропорта в социальной сети «ВКонтакте». «В ближайшее время открывается новый магазин сувениров в зоне вылета нашего международного аэропорта (аэропорт „Сургут“ им. Салманова — прим. URA.RU). В производстве сувениров используются различные материалы: бивни мамонта, кости древних животных, дерево, камни, металл, янтарь, керамика, кожа», — говорится в сообщении. Отмечается, что все реликтовые материалы были найдены на территории ХМАО. Создатели изделий пытаются сохранить культуру и историю региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) готовится к открытию магазин сети King Store, которая занимается продажей техники Apple. Ориентировочно открытие планируется в конце апреля. На данный момент создана группа для продвижения в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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