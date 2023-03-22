В ХМАО откроют магазин сувениров, изготовленных из реликтовых материалов

В зоне вылета международного аэропорта «Сургут» имени Салманова (ХМАО) в ближайшее время открывается магазин сувениров, изготовленных из бивней мамонта, костей древних животных, дерева, камней, металла, янтаря, керамики и кожи. Об этом сообщается в официальном сообществе аэропорта в социальной сети «ВКонтакте».
«В ближайшее время открывается новый магазин сувениров в зоне вылета нашего международного аэропорта (аэропорт „Сургут“ им. Салманова — прим. URA.RU). В производстве сувениров используются различные материалы: бивни мамонта, кости древних животных, дерево, камни, металл, янтарь, керамика, кожа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все реликтовые материалы были найдены на территории ХМАО. Создатели изделий пытаются сохранить культуру и историю региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) готовится к открытию магазин сети King Store, которая занимается продажей техники Apple. Ориентировочно открытие планируется в конце апреля. На данный момент создана группа для продвижения в соцсетях.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.