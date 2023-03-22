«Коммерсант»: в России ожидаются отставки трех губернаторов

23 марта 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

В 2023 году пройдут выборы губернаторов регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году три главы региона, предположительно, подадут в отставку или потеряют свой пост. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. «Давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса: среди причин источники „Ъ“ называют в первую очередь проблемы с рейтингом», — говорится в материале газеты . Источники газеты отметили, что ни один из собеседников не может утверждать, что решение об отставке Усса уже принято. Потерять свой пост может глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ, который занимал этот пост с 2018 года. Собеседники газеты отметили, что на выборах губернатора региона в 2023 году Коновалов будет соревноваться с депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Соколом, который находится в зоне спецоперации. Губернатор Орловской области Андрей Клычков может лишиться своего поста из-за критики своей работы со стороны правительства РФ, отметили в материале. Свой пост он занимает 6 лет. Однако однопартийцы Клычкова не видят поводов для беспокойства. Первый зампред ЦК Компартии Юрий Афонин заявил, что команда Клычкова показала свою эффективность в трех направлениях: социально-экономическом, политическом, а также в помощи Донбассу и поддержке спецоперации. В марте 2023 года сменился глава Смоленской области. Исполняющим обязанности губернатора региона стал Василий Анохин. Отставка губернаторов регионов носит естественный характер, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов, дополняет «Национальная служба новостей». По его мнению, возможны досрочные уходы и длительные пребывания на одной должности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году три главы региона, предположительно, подадут в отставку или потеряют свой пост. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. «Давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса: среди причин источники „Ъ“ называют в первую очередь проблемы с рейтингом», — говорится в материале газеты. Источники газеты отметили, что ни один из собеседников не может утверждать, что решение об отставке Усса уже принято. Потерять свой пост может глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ, который занимал этот пост с 2018 года. Собеседники газеты отметили, что на выборах губернатора региона в 2023 году Коновалов будет соревноваться с депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Соколом, который находится в зоне спецоперации. Губернатор Орловской области Андрей Клычков может лишиться своего поста из-за критики своей работы со стороны правительства РФ, отметили в материале. Свой пост он занимает 6 лет. Однако однопартийцы Клычкова не видят поводов для беспокойства. Первый зампред ЦК Компартии Юрий Афонин заявил, что команда Клычкова показала свою эффективность в трех направлениях: социально-экономическом, политическом, а также в помощи Донбассу и поддержке спецоперации. В марте 2023 года сменился глава Смоленской области. Исполняющим обязанности губернатора региона стал Василий Анохин. Отставка губернаторов регионов носит естественный характер, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов, дополняет «Национальная служба новостей». По его мнению, возможны досрочные уходы и длительные пребывания на одной должности.