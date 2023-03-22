Курганские коммунальщики показали карту изношенных сетей

23 марта 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

В Кургане составили список районов, в которых сети нуждаются в срочном ремонте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане представители компании «Водный Союз» составили карту изношенных сетей в городе. Она опубликована в официальной группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». На карте разными цветами обозначены 15 точек города. «Износ сетей в Кургане. Центральный, износ: водоснабжение — 98%, водоотведение — 100%. Улица Омская, износ: водоснабжение — 81%, водоотведение — 99%», — указано в карте. Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» получит второй федеральный кредит на ремонт ветхих сетей. На реконструкцию водопровода и канализации по улице Дзержинского из Фонда национального благосостояния направят около 400 миллионов рублей. Также сообщалось, что из-за плохого состояния сетей в городе происходит большое количество коммунальных аварий. Коммунальщики показали карту изношенности сетей в Кургане Фото: АО «Водный Союз»/«ВКонтакте»

В Кургане представители компании «Водный Союз» составили карту изношенных сетей в городе. Она опубликована в официальной группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». На карте разными цветами обозначены 15 точек города. «Износ сетей в Кургане. Центральный, износ: водоснабжение — 98%, водоотведение — 100%. Улица Омская, износ: водоснабжение — 81%, водоотведение — 99%», — указано в карте. Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» получит второй федеральный кредит на ремонт ветхих сетей. На реконструкцию водопровода и канализации по улице Дзержинского из Фонда национального благосостояния направят около 400 миллионов рублей. Также сообщалось, что из-за плохого состояния сетей в городе происходит большое количество коммунальных аварий.