22 марта 2023

Курганские коммунальщики показали карту изношенных сетей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
В Кургане составили список районов, в которых сети нуждаются в срочном ремонте Фото:

В Кургане представители компании «Водный Союз» составили карту изношенных сетей в городе. Она опубликована в официальной группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте».

На карте разными цветами обозначены 15 точек города. «Износ сетей в Кургане. Центральный, износ: водоснабжение — 98%, водоотведение — 100%. Улица Омская, износ: водоснабжение — 81%, водоотведение — 99%», — указано в карте.

Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» получит второй федеральный кредит на ремонт ветхих сетей. На реконструкцию водопровода и канализации по улице Дзержинского из Фонда национального благосостояния направят около 400 миллионов рублей. Также сообщалось, что из-за плохого состояния сетей в городе происходит большое количество коммунальных аварий.

Карта изношенных коммунальных сетей в Кургане
Коммунальщики показали карту изношенности сетей в Кургане
Фото:

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В Кургане представители компании «Водный Союз» составили карту изношенных сетей в городе. Она опубликована в официальной группе ресурсоснабжающей организации в соцсети «ВКонтакте». На карте разными цветами обозначены 15 точек города. «Износ сетей в Кургане. Центральный, износ: водоснабжение — 98%, водоотведение — 100%. Улица Омская, износ: водоснабжение — 81%, водоотведение — 99%», — указано в карте. Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» получит второй федеральный кредит на ремонт ветхих сетей. На реконструкцию водопровода и канализации по улице Дзержинского из Фонда национального благосостояния направят около 400 миллионов рублей. Также сообщалось, что из-за плохого состояния сетей в городе происходит большое количество коммунальных аварий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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