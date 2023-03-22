22 марта 2023

Свердловский участник СВО попросил не верить фейкам иностранных СМИ. Видео

Свердловский участник спецоперации: не верьте в фейки иностранных СМИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Солдат отметил, что проблем у армии РФ никаких нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский участник специальной военной операции на Украине с позывным «Перит» попросил не верить в «вбросам» иностранных СМИ об армии России. Видео с обращением солдата опубликовали в telegram-канале «Минобороны России».

«Мой позывной „Перит“, я служу на должности командира машины РХМ-6 на базе БТР-80. Мы выполняем задачи по радиационной, химической и биологической разведке местности в срок. Сейчас очень часто стали попадать в интернет вбросы от иностранных СМИ, что у нас все плохо. Не верьте им, у нас все хорошо», — сказал военнослужащий ВС РФ.

Также мужчина передал привет своим родителям и сестре. «Победа будет за нами», — подытожил солдат.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.

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Свердловский участник специальной военной операции на Украине с позывным «Перит» попросил не верить в «вбросам» иностранных СМИ об армии России. Видео с обращением солдата опубликовали в telegram-канале «Минобороны России». «Мой позывной „Перит“, я служу на должности командира машины РХМ-6 на базе БТР-80. Мы выполняем задачи по радиационной, химической и биологической разведке местности в срок. Сейчас очень часто стали попадать в интернет вбросы от иностранных СМИ, что у нас все плохо. Не верьте им, у нас все хорошо», — сказал военнослужащий ВС РФ. Также мужчина передал привет своим родителям и сестре. «Победа будет за нами», — подытожил солдат. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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