В челябинском городе переехали пешехода, ползущего по дороге на коленях

В Симе (Челябинская область) водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт смертельного ДТП, не углубляясь в подробности произошедшего.
«Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший полз по проезжей части на коленках.
Мужчина был пьян. Уже несколько дней он находился в запое. До этого соседи не раз уводили его с проезжей части.
Ранее на трассе между Тюбуком и Кыштымом насмерть сбили пешехода, шедшего в попутном направлении с автомобильным потоком. Погибший был в темной одежде, водитель его не заметил.
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