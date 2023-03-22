В челябинском городе переехали пешехода, ползущего по дороге на коленях

23 марта 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Симе (Челябинская область) водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт смертельного ДТП, не углубляясь в подробности произошедшего. «Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший полз по проезжей части на коленках. Мужчина был пьян. Уже несколько дней он находился в запое. До этого соседи не раз уводили его с проезжей части. Ранее на трассе между Тюбуком и Кыштымом насмерть сбили пешехода, шедшего в попутном направлении с автомобильным потоком. Погибший был в темной одежде, водитель его не заметил.

В Симе (Челябинская область) водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт смертельного ДТП, не углубляясь в подробности произошедшего. «Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший полз по проезжей части на коленках. Мужчина был пьян. Уже несколько дней он находился в запое. До этого соседи не раз уводили его с проезжей части. Ранее на трассе между Тюбуком и Кыштымом насмерть сбили пешехода, шедшего в попутном направлении с автомобильным потоком. Погибший был в темной одежде, водитель его не заметил.