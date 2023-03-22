22 марта 2023

В челябинском городе переехали пешехода, ползущего по дороге на коленях

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего Фото:

В Симе (Челябинская область) водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт смертельного ДТП, не углубляясь в подробности произошедшего.

«Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший полз по проезжей части на коленках.

Мужчина был пьян. Уже несколько дней он находился в запое. До этого соседи не раз уводили его с проезжей части.

Ранее на трассе между Тюбуком и Кыштымом насмерть сбили пешехода, шедшего в попутном направлении с автомобильным потоком. Погибший был в темной одежде, водитель его не заметил.

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В Симе (Челябинская область) водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт смертельного ДТП, не углубляясь в подробности произошедшего. «Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший полз по проезжей части на коленках. Мужчина был пьян. Уже несколько дней он находился в запое. До этого соседи не раз уводили его с проезжей части. Ранее на трассе между Тюбуком и Кыштымом насмерть сбили пешехода, шедшего в попутном направлении с автомобильным потоком. Погибший был в темной одежде, водитель его не заметил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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