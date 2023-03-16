Сотрудниками ГИБДД проводится проверка произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе между Тюбуком и Кыштымом в Челябинской области задавили пешехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель не увидел идущего в попутном направлении человека.

«ДТП произошло на 23-м километре автодороги Тюбук-Кыштым. Водитель автомобиля „Лада Приора“, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, шедшего в попутном направлении в одежде темных тонов без светоотражающих элементов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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