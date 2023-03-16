16 марта 2023

На челябинской трассе насмерть переехали пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рейд, дпс
Сотрудниками ГИБДД проводится проверка произошедшего Фото:

На трассе между Тюбуком и Кыштымом в Челябинской области задавили пешехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель не увидел идущего в попутном направлении человека.

«ДТП произошло на 23-м километре автодороги Тюбук-Кыштым. Водитель автомобиля „Лада Приора“, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, шедшего в попутном направлении в одежде темных тонов без светоотражающих элементов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея в ДТП попал пассажирский автобус. Машину перевернуло на скользкой дороге. В результате аварии одна из пассажирок погибла.

На трассе Тюбук-Кыштым водитель автомобиля „Лада Приора“ не увидел пешехода в темноте
Водитель не увидел пешехода в темноте
Фото:

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На трассе между Тюбуком и Кыштымом в Челябинской области задавили пешехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель не увидел идущего в попутном направлении человека. «ДТП произошло на 23-м километре автодороги Тюбук-Кыштым. Водитель автомобиля „Лада Приора“, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, шедшего в попутном направлении в одежде темных тонов без светоотражающих элементов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея в ДТП попал пассажирский автобус. Машину перевернуло на скользкой дороге. В результате аварии одна из пассажирок погибла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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