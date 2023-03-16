На трассе между Тюбуком и Кыштымом в Челябинской области задавили пешехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель не увидел идущего в попутном направлении человека.
«ДТП произошло на 23-м километре автодороги Тюбук-Кыштым. Водитель автомобиля „Лада Приора“, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, шедшего в попутном направлении в одежде темных тонов без светоотражающих элементов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее рядом с поселком Половинка Верхнего Уфалея в ДТП попал пассажирский автобус. Машину перевернуло на скользкой дороге. В результате аварии одна из пассажирок погибла.
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