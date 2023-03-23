The Times рассказала, как ЦРУ помогает украинскому спецназу

The Times: ВСУ используют спутники ЦРУ для атаки

Бойцы ВСУ используют американский спутник для корректировки огня Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спутник ЦРУ помогает украинскому отряду на поле боя с Россией. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — говорится в материале газеты . Отмечается, что цели для атаки отряд ВСУ выбирает самостоятельно. Спутник американской службы ЦРУ дает точное месторасположение позиций России. Группировка занимается сбросом бомб и корректировкой огня артиллерии.

В октябре основатель компании SpaceX Илон Маск прекратил финансирование Украины спутниками Starlink. Спутники использовались как средства связи между бойцами. Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что армии России стоит уничтожить спутники Starlink, так как они используются для передачи информации.