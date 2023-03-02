Военный аналитик призвал ударить по Киеву за Брянскую область

03 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Необходимо предупредить население до ударов по крупным городам Украины, сказал Владимр Прохватилов (архивное фото) Фото: Мария Глебова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо прекратить обстрел энергоинфраструктуры Украины, а начать бить по Киеву, Харькову и Днепропетровску, чтобы ликвидировать военно-политическое командование страны. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Что мы можем ответить на такие даже не провокации, а откровенное нападение на российских граждан на российской территории? Предупредив предварительно население, чтобы покинули города, нанести удары по центру Киева, Харькова и Днепропетровска. Тем самым вывести из строя военно-политическое командование Украины. Что касается Бахмута, то известить население, чтобы оно немедленно покинуло город, и ударить тактическим ядерным оружием», — сказал Владимир Прохватилов. Также он предложил уничтожить спутники Starlink, чтобы лишить украинскую разведку данных. «Во-первых, надо перестать тратить ракеты на бесполезное обстреливание энергетической инфраструктуры Украины, которое не дало никакого эффекта, так как Украина начала экспорт электроэнергии в восточную Европу. Нужно вывести из строя американские спутники Starlink, которые обеспечивают разведданными Украину, произведя высотный термоядерный взрыв. Именно так Китай обещал ответить американцам, если они запустят эти спутники над Китаем. Ядерного оружия у нас гораздо больше, и нужно им просто грамотно распорядиться, еще начать испытания ядерного оружия на Новой земле», — отметил военный аналитик. Ранее на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В приграничном селе Сушаны начались бои. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее терактом. Такое же мнение высказал президент России Владимир Путин. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что киевский режим начал прибегать к актам терроризма, двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо прекратить обстрел энергоинфраструктуры Украины, а начать бить по Киеву, Харькову и Днепропетровску, чтобы ликвидировать военно-политическое командование страны. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Что мы можем ответить на такие даже не провокации, а откровенное нападение на российских граждан на российской территории? Предупредив предварительно население, чтобы покинули города, нанести удары по центру Киева, Харькова и Днепропетровска. Тем самым вывести из строя военно-политическое командование Украины. Что касается Бахмута, то известить население, чтобы оно немедленно покинуло город, и ударить тактическим ядерным оружием», — сказал Владимир Прохватилов. Также он предложил уничтожить спутники Starlink, чтобы лишить украинскую разведку данных. «Во-первых, надо перестать тратить ракеты на бесполезное обстреливание энергетической инфраструктуры Украины, которое не дало никакого эффекта, так как Украина начала экспорт электроэнергии в восточную Европу. Нужно вывести из строя американские спутники Starlink, которые обеспечивают разведданными Украину, произведя высотный термоядерный взрыв. Именно так Китай обещал ответить американцам, если они запустят эти спутники над Китаем. Ядерного оружия у нас гораздо больше, и нужно им просто грамотно распорядиться, еще начать испытания ядерного оружия на Новой земле», — отметил военный аналитик. Ранее на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В приграничном селе Сушаны начались бои. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее терактом. Такое же мнение высказал президент России Владимир Путин. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что киевский режим начал прибегать к актам терроризма, двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева.