В Екатеринбурге здание мэрии передадут под детский сад. Фото

23 марта 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Передача здания детсаду состоится в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге администрация города передаст здание муниципальной структуры по адресу Шейнкмана 30 «А» под детский сад. Об этом рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «В одном из ответов мэрия сообщила, что передаст здание на Шейнкмана, 30 „А“ под детский сад. Последние годы помещения занимала муниципальная структура», — сказал Андрей Альшевских. Из ответа администрации Екатеринбурга следует, что передача здания состоится в 2023 году. Дата открытия детского сада не уточняется. Ранее URA.RU сообщало, что здание страховой кассы на Пушкина, 28 в Екатеринбурге попало в программу приватизации. Власти города планируют его продать до 2025 года. Здание администрации Екатеринбурга передадут под детсад Фото: telegram-канал «Депутат Андрей Альшевских»

В Екатеринбурге администрация города передаст здание муниципальной структуры по адресу Шейнкмана 30 «А» под детский сад. Об этом рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «В одном из ответов мэрия сообщила, что передаст здание на Шейнкмана, 30 „А“ под детский сад. Последние годы помещения занимала муниципальная структура», — сказал Андрей Альшевских. Из ответа администрации Екатеринбурга следует, что передача здания состоится в 2023 году. Дата открытия детского сада не уточняется. Ранее URA.RU сообщало, что здание страховой кассы на Пушкина, 28 в Екатеринбурге попало в программу приватизации. Власти города планируют его продать до 2025 года.